Київ та область чекають на графіки відключень. Коли не буде світла

Побутових споживачів просять заощадливо використовувати електроенергію, коли вона є

У вівторок, 30 червня, в Київській області запроваджують графіки відключень світла через сильну спеку. Окрім того, в інших областях України також діятимуть обмеження.

"Телеграф" слідкує за ситуацію з графіками. Зауважимо, що під час екстрених чи аварійних відключень графіки не діють.

Відключення 30 червня

За даними ДТЕК, заплановані графіки погодинних відключень для побутових користувачів в Київській області та Києві. Обмеження діятимуть з 16:00 до 22:00 для кількох груп одночасно.

Київська область

Графіки відключень світла у Київській області 30 червня

Київ

Графіки відключень світла у Києві 30 червня

Графіки відключень світла у Києві 30 червня

Як дізнатися свою групу відключення світла

Компанія Yasno також дає українцям можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс.

Як користуватися сайтом Yasno:

Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Yasno.

Зайдіть на офіційний вебсайт Yasno. Крок 2. У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ.

У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ. Крок 3. Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень".

Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень". Крок 4. У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.

У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає. Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.

Сервіс Yasno показує графіки у зручному форматі з поділом на часові інтервали. Компанія зазначає, що у новому графіку передбачені проміжки по 2-4-3 години відключень замість попередніх 2-3-4 годин. Це робить графіки відключення світла більш передбачуваними для споживачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як подовжити роботу телефона без підзарядки під час відключень.