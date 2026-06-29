Київ та область чекають на графіки відключень. Коли не буде світла
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Побутових споживачів просять заощадливо використовувати електроенергію, коли вона є
У вівторок, 30 червня, в Київській області запроваджують графіки відключень світла через сильну спеку. Окрім того, в інших областях України також діятимуть обмеження.
"Телеграф" слідкує за ситуацію з графіками. Зауважимо, що під час екстрених чи аварійних відключень графіки не діють.
Відключення 30 червня
За даними ДТЕК, заплановані графіки погодинних відключень для побутових користувачів в Київській області та Києві. Обмеження діятимуть з 16:00 до 22:00 для кількох груп одночасно.
Київська область
Київ
Як дізнатися свою групу відключення світла
Компанія Yasno також дає українцям можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс.
Як користуватися сайтом Yasno:
- Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Yasno.
- Крок 2. У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ.
- Крок 3. Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень".
- Крок 4. У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
- Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.
Сервіс Yasno показує графіки у зручному форматі з поділом на часові інтервали. Компанія зазначає, що у новому графіку передбачені проміжки по 2-4-3 години відключень замість попередніх 2-3-4 годин. Це робить графіки відключення світла більш передбачуваними для споживачів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як подовжити роботу телефона без підзарядки під час відключень.