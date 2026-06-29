Укр

Киев и область ждут графики отключений. Когда не будет света

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Графики в Киеве Новость обновлена 29 июня 2026, 11:52
Графики в Киеве. Фото Коллаж "Телеграф"

Бытовых потребителей просят экономно использовать электроэнергию, когда она есть

Во вторник, 30 июня, в Киевской области вводят графики отключений света из-за сильной жары. Кроме того, в других областях Украины будут действовать ограничения.

"Телеграф" следит за ситуацией с графиками. Заметим, что при экстренных или аварийных отключениях графики не действуют.

Отключение 30 июня

По данным ДТЭК, запланированы графики почасовых отключений для бытовых пользователей в Киевской области и Киеве. Ограничения будут действовать с 16:00 до 22:00 для нескольких групп одновременно.

Киевская область

Графики отключения света в Киевской области 30 июня
Графики отключения света в Киевской области 30 июня

Киев

Графики отключения света в Киеве 30 июня
Графики отключения света в Киеве 30 июня
Графики отключения света в Киеве 30 июня
Графики отключения света в Киеве 30 июня

Как узнать свою группу отключения света

Компания Yasno также дает украинцам возможность просматривать графики отключения света через свой веб-ресурс.

Как пользоваться сайтом Yasno :

  • Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.
  • Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.
  • Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".
  • Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
  • Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.

Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на временные интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить работу телефона без подзарядки во время отключений.

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