Киев и область ждут графики отключений. Когда не будет света

Бытовых потребителей просят экономно использовать электроэнергию, когда она есть

Во вторник, 30 июня, в Киевской области вводят графики отключений света из-за сильной жары. Кроме того, в других областях Украины будут действовать ограничения.

"Телеграф" следит за ситуацией с графиками. Заметим, что при экстренных или аварийных отключениях графики не действуют.

Отключение 30 июня

По данным ДТЭК, запланированы графики почасовых отключений для бытовых пользователей в Киевской области и Киеве. Ограничения будут действовать с 16:00 до 22:00 для нескольких групп одновременно.

Киевская область

Графики отключения света в Киевской области 30 июня

Киев

Графики отключения света в Киеве 30 июня

Графики отключения света в Киеве 30 июня

Как узнать свою группу отключения света

Компания Yasno также дает украинцам возможность просматривать графики отключения света через свой веб-ресурс.

Как пользоваться сайтом Yasno :

Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.

Зайдите на официальный веб-сайт Yasno. Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.

В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев. Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".

Щелкните раздел "График возможных отключений". Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.

В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню. Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.

Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на временные интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить работу телефона без подзарядки во время отключений.