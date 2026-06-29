Киев и область ждут графики отключений. Когда не будет света
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Бытовых потребителей просят экономно использовать электроэнергию, когда она есть
Во вторник, 30 июня, в Киевской области вводят графики отключений света из-за сильной жары. Кроме того, в других областях Украины будут действовать ограничения.
"Телеграф" следит за ситуацией с графиками. Заметим, что при экстренных или аварийных отключениях графики не действуют.
Отключение 30 июня
По данным ДТЭК, запланированы графики почасовых отключений для бытовых пользователей в Киевской области и Киеве. Ограничения будут действовать с 16:00 до 22:00 для нескольких групп одновременно.
Киевская область
Киев
Как узнать свою группу отключения света
Компания Yasno также дает украинцам возможность просматривать графики отключения света через свой веб-ресурс.
Как пользоваться сайтом Yasno :
- Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.
- Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.
- Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".
- Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
- Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.
Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на временные интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить работу телефона без подзарядки во время отключений.