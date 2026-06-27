Телефон може працювати довше під час відключень світла: 5 "золотих" лайфхаків

Ви здивуєтеся, наскільки ефективні ці прості дії

Телефон може працювати на одному заряді значно довше, для цього є прості та дієві способи. Збереження заряду смартфона актуальне зараз, коли через спеку в Україну можуть повернутися відключення світла.

"Телеграф" розповідає, як збільшити час роботи смартфона від одного заряду майже вдвічі. Описали дієві методи, які добре працюють у комплексі.

Регулювання яскравості екрана. Замість звичних 70-80% яскравість потрібно знизити до 30-50%. Це не лише зберігає енергію, але й зменшує навантаження на зір.

Бездротові з'єднання. Коли Wi-Fi, Bluetooth та GPS не використовуються, їх краще вимкнути. Якщо вони активні, йде постійний пошук мереж та пристроїв, на який йде багато енергії.

Фонові процеси. Вони є невидимими "пожирачами" енергії. Перевірте список встановлених додатків — якщо там є ті, які працюють у фоновому режимі та рідко потрібні, вимкніть або видаліть їх. Це значно подовжить роботу телефону на одному заряді.

Живі шпалери. Ці рухливі заставки навантажують процесор та споживають енергію. Для її економії від них краще відмовитися, замінивши на статичне зображення у приглушених кольорах.

Режим енергоощадження. Він здатен відчутно подовжити автономну роботу телефона шляхом обмеження деяких функцій.

Як знизити споживання енергії на телефоні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Крім того, важливо регулярно оновлювати програмне забезпечення. Розробники постійно вдосконалюють систему, оптимізуючи роботу пристрою та покращуючи управління енергоспоживанням.

Також варто розібратися з налаштуваннями синхронізації даних. Знизити споживання енергії телефоном можна зменшивши частоту автоматичного оновлення пошти, соціальних мереж та інших додатків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може зробити кожен українець, аби знизити ймовірність масових відключень. Ці прості дії розвантажать систему.