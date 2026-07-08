Київ в диму: що відбувається в столиці через нову атаку РФ (репортаж Яна Доброносова)
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БпЛА попадали в Деснянському районі столиці, не обійшлося без жертв
У середу, 8 липня, російські реактивні дрони атакували Київ, внаслідок чого відомо вже про одного загиблого та вісім постраждалих.
Як повідомляє міський голова Віталій Кличко, дрони впали поруч із газорозподільною станцією та ринком в Деснянському районі столиці. На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
UPD 15:02 Як повідомив Кличко, серед постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю — двоє медиків. Наразі загалом 8 поранених.
Начальник Київської міської військової адміністраці Тимур Ткаченко також повідомляє, що є один загиблий.
Як видно на кадрах з місця удару, весь район затягнуло димом. Згідно з повідомленням влади, поранених госпіталізували.
Київ протягом дня перебував під атакою реактивних безпілотників Росії. Повітряна тривога оголошувалася з 11:43 до 11:49, з 12:16 до 12:38 та з 13:10 до 14:52. Про удари по Деснянському району стало відомо після 12 години.
Деснянський район розташований на північному сході Києва. Це один із найгустонаселеніших районів на лівому березі столиці, і до його складу входять такі житлові масиви як Троєщина, Лісовий та Вигурівщина.
Як повідомляв "Телеграф", до того Київ тільки вночі атакувала балістика — тоді теж не обійшлося без жертв, загинула жінка.