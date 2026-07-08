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Росія вдарила по Києву балістикою. Спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ворог використав балістичне озброєння Новина оновлена 08 липня 2026, 06:59
Ворог використав балістичне озброєння. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомо про двох постраждалих

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В ніч на середу, 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнула потужна пожежа.

Атака відбулася невдовзі після опівночі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення. У Святошинському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі.

Наслідки удару РФ по Святошинському району Києва 8.07.2029
Пожежа у Святошинському районі після вибухів. Фото: Телеграф
Наслідки удару РФ по Святошинському району Києва 8.07.2029
Вогонь та дим були дуже сильні. Фото: Телеграф
Наслідки удару РФ по Святошинському району Києва 8.07.2029
Наслідки атаки у Святошинському районі. Фото: Телеграф
Наслідки удару РФ по Святошинському району Києва 8.07.2029
Виникло сильне задимлення. Фото: Телеграф

За попередніми даними, постраждало двоє людей. Одного з них медики госпіталізували.

У ДСНС уточнили, що через обстріл РФ у Святошинському районі виникли займання в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Там постраждали двоє людей, з яких один був госпіталізований.

За іншою адресою горів гаражний кооператив. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.

У Деснянському районі виникла пожежа складських приміщень. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Наслідки удару РФ по Києву 8.07.2026
Рятувальники оперативно взялися за тушіння пожежі. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Києву 8.07.2026
Вогонь охопив будівлю та не тільки. Фото: ДСНС
Наслідки удару РФ по Києву 8.07.2026
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Вибухи пролунали до оголошення тривоги

Як писали кияни та моніторингові групи, перші вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. За їхніми даними, 3-4 ворожі ракети "прилетіли" по Києву без попередньої фіксації. Після вибухів оголосили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядали Київ та Вишневе наступного дня після масованої атаки 6 липня. Наслідки ударів ворога по багатоповерхівках у столиці дуже масштабні. Від російських ударів вночі 6 липня загинуло 19 жителів Києва. Постраждали в столиці 76 людей.

Теги:
#Київ #Пожежа #Атака #Балістичні ракети