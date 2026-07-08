Киев в дыму: что происходит в столице из-за новой атаки РФ (репортаж Яна Доброносова)

БпЛА попадали в Деснянском районе столицы, не обошлось без жертв

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В среду, 8 июля, российские реактивные дроны атаковали Киев, в результате чего известно уже об одном погибшем и восьми пострадавших.

Как сообщает городской голова Виталий Кличко, дроны упали рядом с газораспределительной станцией и рынком в Деснянском районе столицы. На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

UPD 15:02 Как сообщил Кличко, среди пострадавших в результате атаки враждебных БпЛА на столицу — двое медиков. В общей сложности 8 раненых.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщает, что есть один погибший.

Как видно на кадрах с места удара, весь район затянуло дымом. Согласно сообщению властей, раненых госпитализировали.

Рынок "Троещина" весь в дыму после обстрела России 8 июля

Пожар после удара БпЛА по Киеву 8 июля

Черный дым поднимается в воздух над столицей

Местные говорят, что горит СТО

Киев в течение дня находился под атакой реактивных беспилотников России. Воздушная тревога объявлялась с 11:43 до 11:49, с 12:16 до 12:38 и с 13:10 до 14:52. Об ударах по Деснянскому району стало известно после 12 часов.

Деснянский район расположен на северо-востоке Киева. Это один из самых густонаселенных районов на левом берегу столицы, и в его состав входят такие жилые массивы как Троещина, Лесной и Выгуровщина.

Как сообщал "Телеграф", до этого Киев только ночью атаковала баллистика — тогда тоже не обошлось без жертв, погибла женщина.