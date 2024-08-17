"Нас кинули", "Старі фотографії", "Мам": легендарні хіти Скрябіна, які не втрачають своєї актуальності (відео)

В день народження виконавця "Телеграф" згадує його найкращі композиції

Цієї суботи відомий український співак та соліст гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко мав би святкувати день народження. Саме сьогодні, 17 серпня, рівно 56 років тому народилася легендарна людина, яка кардинально змінила вітчизняний шоубізнес.

Кузьма Скрябін (сценічний псевдонім виконавця) залишався незмінним лідером гурту "Скрябін" протягом 26 років. За цей час йому вдалося створити чимало справжніх "вічних" композицій, які безперечно залишатимуться актуальними та популярними ще довгі роки.

В день народження українського артиста "Телеграф" згадує найкращі його пісні та кліпи на них. У нашій добірці: "Нас кинули", "Старі фотографії", "Мам", "Сука-війна", "Лист до президентів", "Годинник".

Нагадаємо, що 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув внаслідок ДТП. Позашляховик, яким керував Кузьма, зіткнувся з вантажівкою на території Дніпропетровської області. Співака поховали на Брюховицькому кладовищі поблизу Львова.

23 вересня минулого року померла мама Скрябіна. В Ольги Кузьменко, української письменниці, перестало битися серце. Жінці було 76 років.