"Нас кинули", "Старі фотографії", "Мам": легендарные хиты Скрябина, которые не теряют своей актуальности (видео)

В день рождения исполнителя "Телеграф" вспоминает его лучшие композиции

В эту субботу известный украинский певец и солист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко должен был бы праздновать день рождения. Именно сегодня, 17 августа, ровно 56 лет назад родился легендарный человек, кардинально изменивший отечественный шоу-бизнес.

Кузьма Скрябин (сценический псевдоним исполнителя) оставался неизменным лидером группы "Скрябин" в течение 26 лет. За это время ему удалось создать немало настоящих "вечных" композиций, которые, безусловно, будут оставаться актуальными и популярными еще долгие годы.

В день рождения украинского артиста "Телеграф" вспоминает лучшие его песни и клипы на них. В нашей подборке: "Нас кинули", "Старі фотографії", "Мам", "Сука-війна", "Лист до президентів", "Годинник".

Напомним, что 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в результате ДТП. Внедорожник, которым управлял Кузьма, столкнулся с грузовиком на территории Днепропетровской области. Певца похоронили на Брюховицком кладбище вблизи Львова.

23 сентября прошлого года скончалась мама Скрябина. У Ольги Кузьменко, украинской писательницы, перестало биться сердце. Женщине было 76 лет.