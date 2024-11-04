Український фільм "Ти — Космос" визнано переможцем на престижному фестивалі в Італії

Українську картину було знято під час повномасштабної війни

Фільм українського режисера Павла Острікова "Ти — Космос" визнано найкращим художнім фільмом на фестивалі наукової фантастики Science+Fiction Festival в італійському Трієсті, який завершився 3 листопада.

Павло Остріков отримав премію Asteroide 2024, яка вручається кращим режисерам-початківцям. Українську стрічку, зняту під час російського вторгнення, також удостоєно призом глядацьких симпатій.

Фільм розповідає історію українського далекобійника Андрія, який упродовж двох років летить на космічному вантажному судні до найближчої чорної діри. Разом із бортовим комп’ютером Максимом, який запрограмовано розважати пілота, вони мають скинути у чорну дірку контейнери із ядерними відходами. Але раптом планета Земля вибухає, і Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті.

Фестиваль Science+Fiction Festival у Трієсті був заснований у 2000 році дослідницьким та експериментальним центром La Cappella Underground з метою відродити Festival Internazionale del film di fantascienza (Міжнародний фестиваль науково-фантастичних фільмів), який проводився у місті Трієст на півночі Італії у 1963–1989 роках.

Нині захід є одним із провідних світових фестивалів наукової фантастики.

У різні роки нагороду цього престижного фестивалю здобували такі знамениті майстри кіно, як Габріеле Сальваторес, Алехандро Ходоровскі, Рутгер Хауер, Рей Харріхаузен, Роджер Корман та інші.

Фестиваль традиційно відвідує понад 20 000 любителів наукової фантастики, які спеціально для цього приїжджають у Трієст з усіх куточків світу.

А якщо ви хочете полоскотати собі нерви, у нас є для вас сюрприз. Раніше "Телеграф" робив добірку фільмів-жахів, які значно вплинули на жанр хорор.