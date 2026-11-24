НАБУ попросило перевірити, чи був у голови земельної комісії конфлікт інтересів

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Київрада передала в оренду комунальну землю компаніям "СВ-5", "Валентина-92" та "Кінгста", пов’язаним із Валентиною Федорук. Прокуратура заперечила передачу всіх трьох дільниць.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Несподівані деталі у справі "Чисте місто": як у Києві депутати виділяли землі для пов’язаних компаній"

"Телеграф" вивчив матеріали справи "Чисте місто". За даними НАБУ, у 2022 та 2024 роках Федорук отримувала дохід від громадської організації, яка виконувала функції приймальні Михайла Терентьєва – голови земельної комісії Київради.

Депутат Київради Михайло Терентьєв очолює земельну комісію

Ділянка на Виноградарі: як із "СВ-5" пов’язана родина депутата

У березні 2023 року Терентьєв увійшов до числа 17 членів земельної комісії, які підтримали передачу компанії "СВ-5" дільниці площею 2 064 квадратні метри на проспекті Свободи, 5-А. Федорук була співвласником компанії. У травні Київрада схвалила оренду.

У листопаді 2023 року дружина депутата Ольга Терентьєва, зареєстрована як підприємець, орендувала у "СВ-5" 114,8 квадратного метра у будівлі на цій ділянці. За даними НАБУ, у листопаді та грудні вона отримувала гроші від суборендарів. Детективи не встановили, що Терентьєва перераховувала орендну плату самої компанії.

9 квітня 2026 року Господарський суд Києва скасував рішення Київради, визнав договір оренди недійсним та зобов’язав "СВ-5" повернути ділянку місту. Суд першої інстанції дійшов висновку: право оренди слід було виставити на земельні торги.

Як працювала "туалетна схема". Інфографіка "Телеграфа"

Ділянки на вулицях Адама Міцкевича та Табірної

19 вересня 2024 року Київрада схвалила передачу "Кінгсті" в оренду 994 квадратних метрів на вулиці Адама Міцкевича, 1-А. Підставою стало те, що компанія отримала у власність громадський туалет на цій ділянці. Такі випадки і дали схемі назву "туалетна".

У липні 2025 року Господарський суд Києва визнав договір оренди з "Кінгстою" недійсним та зобов’язав компанію повернути землю місту. При цьому суд відмовив прокуратурі у вимогі скасувати саме рішення Київради.

"Валентина-92" орендувала ділянку на вулиці Табірній, 46/48-В. Коли Київрада розглядала проект оренди, Терентьєв двічі заявляв про потенційний конфлікт інтересів. Пізніше депутати вирішили продати ділянку. Але у вересні 2025 року Господарський суд Києва скасував це рішення та зобов’язав підприємство знести будівлю площею 551,2 квадратного метра.

Що НАБУ попросило перевірити

30 вересня 2025 року НАБУ звернулося до мера Києва Віталія Кличка з проханням перевірити, чи виникав у Терентьєва конфлікт інтересів під час голосувань, та надати відомості про проекти, за якими депутат сам заявляв про такий конфлікт. У проекті відповіді Київради сказано, що ані антикорупційний департамент Київської міської держадміністрації, ані профільне управління Секретаріату Київради не уповноважені встановлювати конфлікт інтересів у діях депутатів.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідували передачу київських ділянок без торгів у рамках справи "Чисте місто". 6 жовтня 2026 року відомства повідомили, що обвинувальний акт направили до суду. Терентьєв – один із дев’яти обвинувачених. Він зберіг депутатський мандат та продовжує очолювати земельну комісію Київради.

Як повідомляв "Телеграф", в іншій майновій справі прокурори у червні 2026 року подали позов на користь столичної громади. Це дає судовий контекст для нинішньої суперечки про київську землю в окремій історії про активи Києва. Національна поліція та Солом’янська окружна прокуратура почали розслідувати маніпуляції з майном ще у січні 2022 року. Однак, цей епізод не доводить обставини передачі ділянок компаніям Валентини Федорук.