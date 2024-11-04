Украинский фильм "Ты — Космос" признан победителем на престижном фестивале в Италии

Украинская картина была снята во время полномасштабной войны

Фильм украинского режиссёра Павла Острикова "Ты — Космос" признан лучшим художественным фильмом на фестивале научной фантастики Science+Fiction Festival в итальянском Триесте, который завершился 3 ноября.

Павел Остриков получил премию Asteroide 2024, которая вручается лучшим начинающим режиссерам. Украинская лента, снятая во время российского вторжения, также была удостоена приза зрительских симпатий.

Фильм рассказывает историю украинского дальнобойщика Андрея, который в течение двух лет летит на космическом грузовом судне к ближайшей черной дыре. Вместе с бортовым компьютером Максимом, который запрограммирован развлекать пилота, они должны сбросить в черную дыру контейнеры с ядерными отходами. Но вдруг планета Земля взрывается, и Андрей остается единственным человеком во Вселенной.

Фестиваль Science+Fiction Festival в Триесте был основан в 2000 году исследовательским и экспериментальным центром La Cappella Underground с целью возродить Festival Internazionale del film di fantascienza (Международный фестиваль научно-фантастических фильмов), который проводился в городе Триест на севере Италии в 1963–1982 годах.

В настоящее время мероприятие является одним из ведущих мировых фестивалей научной фантастики.

В разные годы награду этого престижного фестиваля получали такие знаменитые мастера кино, как Габриэле Сальваторес, Алехандро Ходоровський, Ратгер Хауэр, Рэй Харрихаузен, Роджер Корман и другие.

Фестиваль традиционно посещает более 20 000 любителей научной фантастики, которые специально для этого приезжают в Триест из всех уголков мира.

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