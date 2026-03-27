Танці з варениками і стильний саломан. Топ-3 кліпи Поплавського, які змусять вас червоніти (відео)

76-річного артиста завжди супроводжували молоді дівчата з балету

Михайло Поплавський знову опинився в центрі уваги, проте цього разу не через черговий "народний" хіт. У мережі активно обговорюють інформацію про те, що артист може бути фігурантом справи щодо розтрати бюджетних коштів у Київському університеті культури і мистецтв. Поки правоохоронці розбираються з фінансовими схемами, "Телеграф" вирішив згадати, на які саме "шедеври" міг іти креативний ресурс та натхнення колишнього ректора КНУКіМ.

Ми зібрали три відеокліпи Поплавського, які вражають своєю абсурдністю, кількістю комп'ютерної графіки з 2000-х та специфічним почуттям стилю "юного орла".

"Варенички"

Класичне відео, де Поплавський виступає в ролі шеф-кухаря. Кліп запам'ятався "танцем живих вареничків" — балетом жінок у білих костюмах, які символізують саму страву.

"Сало"

Найбільш обговорювана версія, знята у 2021 році за допомогою технологій розширеної реальності (eXtended Reality), LED-кубів та Unreal Engine 4. У цьому кліпі Поплавський з'являється в образі "Стильного Саломана", оточений футуристичними декораціями та дівчатами з балету в екстравагантних костюмах.

"Блюз еротичних думок"

Кліп Поплавського на пісню "Блюз еротичних думок" вважається одним із найбільш епатажних та "дивних" у його кар'єрі. Відео з'явилося наприкінці 90-х і запам'яталося воно сюрреалістичним сюжетом, де ректор навчального закладу оточений танцівницями у відвертих вбраннях. Дивність кліпу часто пов'язують із контрастом між серйозним джазовим настроєм пісні та комічним виконанням артиста.

