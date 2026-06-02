Молода пара купила хату з тріщинами в селі. Як їм вдалося перетворити її своїми руками (відео)

Олена Руденко
Українці самі роблять ремонт. Фото Колаж "Телеграф"

Вони показують історію змін своєї оселі

Молоде подружжя з міста придбало будинок у селі. Вони власноруч роблять ремонт та розповідають про свої досягнення та помилки.

Пара веде свою сторінку "Міські у селі" у TikTok, де показують реальні процеси ремонту та розповідають про свої лайфхаки. В коментарях вони поділилися, що будинок обійшовся їм у 6 тисяч доларів разом з оформленням. Він розташований у селі Нова Дофинівка під Одесою.

За словами авторів каналу, вони не мають професійних навичок робити ремонти — чоловік працює шеф-кухарем, а дружина допомагає по господарству. Проте поступово вони перетворюють свій дім на сучасне та затишне житло власними руками.

На момент придбання одна зі стін мала тріщини, в будинку не було санвузла. Подружжя затягнуло будинок арматурою з кутами, тріщина потроху зникає.

Зараз оселя преобразилася. Є затишна кухня, санвузол, дім виглядає комфортним та сучасним.

Спочатку пара робить ремонт всередині, а потім планує взятися за зовнішню частину будинку. В коментарях багато запитань, скільки грошів вони витратили на ремонт, проте вони відповідають, що ще не рахували — "боїмося". У одному з відео вказано, що в роботі парі допомагали друзі.

