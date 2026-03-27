Танцы с варениками и стильный саломан. Топ-3 клипа Поплавского, которые заставят вас краснеть (видео)

76-летнего артиста всегда сопровождали молодые девушки из балета

Михаил Поплавский снова оказался в центре внимания, однако в этот раз не из-за очередного "народного" хита. В сети активно обсуждают информацию о том, что артист может стать фигурантом дела по растрате бюджетных средств в Киевском университете культуры и искусств. Пока правоохранители разбираются по финансовым схемам, "Телеграф" решил вспомнить, на какие именно "шедевры" мог идти креативный ресурс и вдохновение бывшего ректора КНУКиИ.

Мы собрали три видеоклипа Поплавского, которые поражают своей абсурдностью, количеством компьютерной графики с 2000-х и специфическим чувством стиля "юного орла".

"Варенички"

Классическое видео, где Поплавский выступает в роли шеф-повара. Клип запомнился "танцем живых вареничков" — балетом женщин в белых костюмах, символизирующих само блюдо.

"Сало"

Наиболее обсуждаемая версия, снятая в 2021 году с помощью технологий расширенной реальности (eXtended Reality), LED-кубов и Unreal Engine 4. В этом клипе Поплавский появляется в образе "Стильного Саломана", окруженный футуристическими декорациями и девушками из балета в экстравагантных костюмах.

"Блюз еротичних думок"

Клип Поплавского на песню "Блюз еротичних думок" считается одним из самых эпатажных и "странных" в его карьере. Видео появилось в конце 90-х и запомнилось оно сюрреалистическим сюжетом, где ректор учебного заведения окружен танцовщицами в откровенных нарядах. Странность клипа часто связывают с контрастом между серьезным джазовым настроением песни и комическим исполнением артиста.

