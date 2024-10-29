Яскравий лайфхак для крутого інтер’єру: дизайнери назвали два трюки для вітальні

Як додати у вітальню кольорові акценти

Кольори — це потужний інструмент в руках дизайнера інтер’єру. Ми розповідали, який вид шпалер найкраще підходить для кухні. Тепер розповімо, як розставити кольорові акценти у вітальні.

На forbes.com розповіли про два базові лайфхаки. З одним із них ваша вітальня точно набуде стильного вигляду. Це стосується кольору стін та вибору дивана.

Кольоровий акцент на шпалерах

За допомогою шпалер можна легко додати колір або яскравий візерунок. Навіть не обов’язково робити це з цілою кімнатою — просто створіть одну акцентну стіну. Ще один дуже цікавий варіант — використати шпалери всередині ваших вбудованих полиць або стелажів.

Як зробити яскравий акцент на стіні

Трюк з яскравим диваном

Цей лайфхак виручить вас, якщо у вашому дизайні використані переважно нейтральні відтінки і ви не плануєте це змінювати. Диван стане яскравим "островом", за який буде чіплятися око. Зона відпочинку швидко стане елементом, який буде приваблювати погляд, але не буде перевантажувати кімнату.

Тож оберіть той варіант, який вам подобається більше — і вперед до барвистих змін. Також ми розповідали, яка витяжка буде наймоднішою у 2025 році.