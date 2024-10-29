У ЄС хочуть похвалити Україну та Молдову за прогрес щодо вступу, але є й погана новина

Жоден з кандидатів у ЄС поки не наблизився до вступу

Європейська комісія має намір оцінити прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС на засіданні 30 жовтня. Це відбувається відразу після проведення референдуму про приєднання до Молдови та виборів у Грузії.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що у питаннях просування до вступу найбільший прогрес показали Молдова та Україна, які зараз є найбільш нестабільними через російське втручання.

У матеріалі йдеться, що ЄС намагається балансувати на межі між заохоченням країн до приєднання та дотриманням своїх стандартів щодо верховенства закону. Джерела видання кажуть, що хоча Єврокомісія відзначить прогрес Києва та Кишинева, проте жодних рекомендацій щодо подальшої інтеграції поки що робити не буде.

Також жодних дій ЄК не робитиме щодо ситуації в Грузії, хоча вона вже закликала Тбілісі до незалежного розслідування повідомлень про порушення на виборах, оскільки вони несумісні зі стандартами, які очікуються від кандидата на вступ. Крім того, там засудили візит прем’єра Угорщини до країни.

Також особливого прогресу немає і на Західних Балканах. Там лише Албанія та Чорногорія наблизилися до переговорів про вступ.

Раніше "Телеграф" писав, що в Грузії на парламентських виборах зафіксовано масові порушення та бійки. А місцеві журналісти фіксують кричущі порушення під час виборчого процесу.

На виборах 26 жовтня проросійська керівна партія "Грузинська мрія — Демократична Грузія" здобула перемогу на парламентських виборах з результатом 54,27% голосів. Опозиційні сили не визнають результатів виборів.