Шкіряні штани та гострі жарти: як виглядав Зеленський за часів КВК і на початку кар’єри на телебаченні

Зовнішність президента сильно змінилася з того часу

Володимир Зеленський давно відомий українцям. Він був популярним коміком та шоуменом, розпочинав свою кар’єру з ігор у КВК, а потім підкорив українське телебачення. А у 2019 році став президентом України і залишається ним і в період повномасштабної війни з Росією, яка розпочалася у 2022 році.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядав Володимир Зеленський на початку своєї кар’єри, коли захоплювався іграми у КВК.

Володимир Зеленський — гострі жарти та образ зі шкіряними штанами

Володимир Зеленський народився у Кривому Розі 25 січня 1978 року, зараз йому 46 років. Свою гумористичну кар’єру майбутній президент розпочав у далекі студентські роки. Усе почалося захопленням іграми КВК. Спочатку Зеленський грав у команді "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і у її складі став чемпіоном Вищої ліги КВК у 1997 році. Трохи згодом Володимир створив нову команду "Збірна Кривого Рогу", до якої увійшли майбутні зірки "Квартал 95" Пікалов, Крапов, Манжосов. А потім у 1997 році з’явилася команда "95-й квартал". Володимир Зеленський став у ній не лише капітаном та актором, а й автором більшості номерів.

Вже з "95 кварталом" Зеленський виступав у Вищій лізі КВК, багато часу проводив у Москві, де виступав із командою, також вони гастролювали по СНД. На той час "уніформою" команди були чорні шкіряні штани, чорні футболки та шкіряні куртки. Усі учасники команди тоді були юні та задерикуваті, вони вміли гостро жартувати, у тому числі й на політичні теми. І саме за це їх любили глядачі.

Треба сказати, що зовнішність харизматичного лідера "95 кварталу" Володимира Зеленського також змінювалася під час його становлення. Він експериментував зі стрижками, вусами та бородою.

А згодом, коли "Квартал 95" вже сформувався як телевізійне шоу на українському телебаченні, учасники колективу змінювали образи та стиль. Так, багато українців пам’ятають сріблясті костюми, в яких виступали учасники шоу. Пізніше вони вибрали більш класичний стиль.

Володимир Зеленський — як він змінився за час війни

У 2019 році Володимир Зеленський почав будувати політичну кар’єру та був обраний президентом України. На його каденцію припала пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабна війна з Росією, яка триває і зараз.

За час президентства стиль та зовнішність Зеленського зазнали змін. Особливо це стало помітно під час війни. Президент помітно постарів, відпустив бороду, яка поступово сивіє. Він часто виглядає втомленим, а ще у нього погіршився зір, тож він почав носити окуляри.

Змінився і стиль одягу Зеленського. На початку президентства він часто носив класичні костюми, білі сорочки та краватки. Зараз його гардероб складається з одягу у відтінках хакі, це в основному темні світшоти та "військові" штани. На свята Володимир Зеленський іноді одягає стриману вишиванку.

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