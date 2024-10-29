Побив та покусав: що загрожує жителю Хмельниччини за знущання з колишньої

Між колишнім подружжям постійно виникали конфлікти

Рік виправних робіт або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян загрожує жителю Хмельниччини за напад на колишню дружину. Під час чергової суперечки чоловік не лише побив, але й покусав жінку.

Між колишнім подружжям постійно виникали конфлікти, які зазвичай завершувались словесними перепалками. Після останнього інциденту жінка звернулася до правоохоронців, про що повідомили у Шепетівському районному управлінні поліції.

Інцидент трапився у Берездівській територіальній громаді, що на Шепетівщині. 41-річний чоловік залишив на тілі 42-річної потерпілої численні синці, а на додачу двічі вкусив її за плечі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Нападнику оголосили підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк до двохсот годин або виправних робіт на строк до одного року.

Наразі слідчі продовжують збирати докази для передачі справи до суду. Потерпіла отримала необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що волонтер побив і пограбував дитину. Вын попросив, щоб його покарали, відправивши на фронт.