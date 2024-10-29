Саудівська Аравія готова мирити Україну та Росію

Країна готова працювати з усіма сторонами

Саудівська Аравія готова виступити у ролі посередника щодо врегулювання російського вторгнення в Україну. Ця країна вже брала участь в українських ініціативах щодо пошуку миру.

Позицію Ер-Ріяда озвучив посол у Росії Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад. Його слова наводять російські ЗМІ.

"Королівство, беручи участь у зустрічах радників з національної безпеки, висловлює підтримку всім рішенням, спрямованим на деескалацію в Україні. Воно готове здійснювати посередницькі зусилля з метою встановлення контактів між усіма залученими сторонами", — зазначив дипломат.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2023 року Саудівська Аравія приймала Саміт із пошуку миру в Україні. Тоді у зустрічі взяли участь близько 40 країн світу, а "Телеграф" писав про те, як її підсумки оцінили українські експерти.

При цьому останнім часом між Ер-Ріядом та Москвою загострилися стосунки. Це сталося через розбіжності щодо видобутку нафти в рамках ОПЕК+. Експерт-міжнародник Євген Добряк зазначив, що це дуже добре для України, оскільки близькосхідна країна є єдиною, хто "без ракет та гармат може зупинити війну".