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Саудівська Аравія готова мирити Україну та Росію

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Володимир Зеленський та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд Новина оновлена 29 жовтня 2024, 18:45
Володимир Зеленський та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд

Країна готова працювати з усіма сторонами

Саудівська Аравія готова виступити у ролі посередника щодо врегулювання російського вторгнення в Україну. Ця країна вже брала участь в українських ініціативах щодо пошуку миру.

Позицію Ер-Ріяда озвучив посол у Росії Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад. Його слова наводять російські ЗМІ.

"Королівство, беручи участь у зустрічах радників з національної безпеки, висловлює підтримку всім рішенням, спрямованим на деескалацію в Україні. Воно готове здійснювати посередницькі зусилля з метою встановлення контактів між усіма залученими сторонами", — зазначив дипломат.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2023 року Саудівська Аравія приймала Саміт із пошуку миру в Україні. Тоді у зустрічі взяли участь близько 40 країн світу, а "Телеграф" писав про те, як її підсумки оцінили українські експерти.

При цьому останнім часом між Ер-Ріядом та Москвою загострилися стосунки. Це сталося через розбіжності щодо видобутку нафти в рамках ОПЕК+. Експерт-міжнародник Євген Добряк зазначив, що це дуже добре для України, оскільки близькосхідна країна є єдиною, хто "без ракет та гармат може зупинити війну".

Теги:
#Україна #Росія #Саудівська Аравія