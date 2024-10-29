Більшість українців економить на цьому. На що краще було б витратити "тисячу Зеленського"

Необхідно розподілити допомогу для певних категорій

Фінансову допомогу у вигляді тисячі гривень, яку анонсував президент Володимир Зеленський, краще виділити для нужденних громадян. Наприклад, результати останніх опитувань показали, що 64% українців заощаджують на їжі.

Про це повідомляє експерт з економічних питань, керівник аналітичного спрямування АНТС Ілля Несходовський в ефірі "Київ24". За його словами, потрібно виділити цю категорію українців та допомогти їй.

"Тим, хто отримує зарплату, наприклад, 100 тисяч гривень і більше, для нього така допомога, відповідно, буде мізерною. Окрім цього, є програми підтримки ветеранів, на реабілітацію, на протезування. Там також є недофінансування. Іншими словами, давайте виділимо на те, що є важливішим", — сказав Несходовський.

Він також поставив питання, як партнери України реагують на той факт, що гроші їхніх платників податків розподілятимуть, не визначивши категорії людей, які потребують допомоги.

"Краще б визначили, що, наприклад, пенсіонери отримають цю тисячу гривень. Ті, у кого пенсія менша за п’ять тисяч гривень, умовно. Я зараз кажу виходячи з того, що більшість отримує менше цієї суми. Це була б реальна підтримка. Це було б рішення, яке реально підтримало б цих людей", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася велика кількість мемів про виплати, які анонсував Зеленський. Дехто прозвав їх "Вовина тисяча".