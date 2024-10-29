Як виглядає зсередини секретний потяг для евакуації українських бійців (відео)

Вагони всередині виглядають як справжні лікарняні палати

"Укрзалізниця" показала зсередини медичний евакуаційний потяг, який перевозить поранених українських бійців. Медичне обладнання на його борту дозволяє в екстреному випадку навіть проводити операції.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Зазначається, що кожен вагон такого секретного потяга нагадує повноцінну лікарню.

Наразі "Укрзалізниця" переобладнала для потреб медичної евакуації вже з десяток стандартних вагонів. Вони оснащені апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами, аспіраторами та іншою сучасною технікою.

Такі вагони використовуються для транспортування поранених захисників до шпиталю, а також для надання їм допомоги під час самої евакуації.

У вагонах працюють анестезіологи, медсестри, санітари та евакуаційні бригади залізничників. У найбільш критичних випадках персонал може навіть здійснити оперативне втручання.

Усі маніпуляції проводяться в русі і це викликає певні складнощі, проте саме такий спосіб евакуації має ряд переваг. Насамперед, це велика місткість поїзда та чітка логістика.

Такі поїзди зовні виглядають як звичайні вагони і вони їздять країною в режимі секретності. Це робиться для того, щоб убезпечити поранених бійців від можливих атак із боку супротивника.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший вагон із жіночими купе. При цьому купити туди квиток можуть і чоловіки, але проїхатись у ньому їм не дозволять.

Разом з тим, як проінформували в "Укрзалізниці", для безпечних подорожей пасажирів паралельно із запровадженням жіночих купе УЗ повернула на рейси патрулювання воєнізованої охорони "Залізна безпека". У пріоритеті у бійців цього підрозділу саме охорона жіночих купе уточнюють залізничники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що УЗ показала нові вагони на популярному поїзді. Вони обладнані безліччю різних функцій, у тому числі потужним кондиціюванням та індивідуальним освітленням для кожного пасажира.