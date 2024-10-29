"Тоді це був страх": як українці можуть об'єднатись зараз і що для цього треба

Один раз українське суспільство вже це робило

Питання суспільного розбрату та негативного настрою наразі часто підіймається у мережі, проте українці ще можуть бути таким ж об'єднаними, як і на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це "Телеграфу" розповів військовий Костянтин (Valde) Ульянов, автор підручника "Броньований розум. Бойовий стрес і психологія екстремальних ситуацій", романів "Храм" та "Право сильного" у матеріалі: "Не можна говорити військовому: "Я тебе розумію", — автор книги "Броньований розум", сержант ЗСУ про ветеранів та суспільство".

На питання журналіста, чи може суспільство, яке наразі настільки розділене, знову об'єднатися, він сказав: "Якщо одного разу ми такого стану досягли, то можемо до цього повернутися".

За словами сержанта, тоді українців об'єднав страх, який у багатьох питаннях був рушійною силою. Адже російські війська були під Києвом, і навіть зараз згадувати перші дні війни моторошно.

"Дуже багатьом людям було страшно, і вони були готові працювати на перемогу, а інша категорія людей боялась бути контроверсійною. Щоб повернутися до такого стану, нам потрібна робота всередині тієї частини суспільства, яка про перемогу України", — каже військовий.

Нагадаємо, що за словами Ульянова на війні є дві реакції: тікати від неї чи боротися. І українці обирають свою, але кожна з них має наслідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні треба перейняти уроки з ізраїльського досвіду війни.