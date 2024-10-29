Там не тільки горілка "Путінка". Чому ЗСУ атакують російські спиртзаводи

Росіянам байдуже до ударів по складах зброї чи ПММ

Постійні удари дронів ЗСУ по російських спиртзаводах мають на меті позбавити ворога можливості використовувати бойову авіацію, адже спирт відіграє для неї важливу роль, як і більш звичні паливно-мастильні матеріали.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

Спирт — це не тільки [горілка] "Путінка". Та й взагалі росіянам байдуже удари по складах боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів. А от удари по горілці, по їхній сакральній "пальонці" — це вже "хахли вообще абарзєлі", — каже військовий експерт.

Він пояснює, що тим не менш треба розуміти, що спирт — це важлива складова авіаційного пального.

— Ті ж МіГ-31, які по нас стріляють "Кинджалами", жеруть спирту стільки, скільки і керосину. Окрім того, це й охолоджувальні рідини, компоненти для ракетного палива. Тому [не можна] говорити, що спирт — це удар тільки по російських льотчиках. Це удари по їхніх літаках, і кожен такий удар має своє значення, — вважає Павло Лакійчук.

Однак ідеологічну чи пропагандистську складову, що українці борються за тверезий спосіб життя росіян, щоб вони зрештою вийшли зі стану путінського "запою", теж відкидати не варто, іронічно додав експерт.

Нагадаємо, тиждень тому, 22 жовтня, безпілотники атакували спиртзаводи у декількох областях РФ.