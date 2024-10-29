"Можливі та необхідні": Кучма висловився про зв’язки Росії та України після війни

Відносини між країнами залежатимуть від повоєнного курсу Москви

Україна збереже певні економічні зв’язки з Росією навіть після війни. Вони будуть потрібні, щоб отримати репарації.

Про це другий президент Леонід Кучма розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". За його словами, інші відносини залежатимуть від того, в який бік розвиватиметься післявоєнна Москва.

"Після війни економічні контакти з Росією для України не тільки можливі, але абсолютно необхідні! Інакше як ми отримуватимемо репарації? Інших зв’язків, принаймні у перші повоєнні роки, я уявити не можу", — сказав він.

Кучма каже, що економічні відносини завжди визначаються географією та геологією, а Росія завжди буде поруч і не втратить доступу до величезних запасів викопних ресурсів.

Водночас він зазначає, що українці не забудуть повномасштабне вторгнення, а в Кремлі навряд чи відмовляться від імперських амбіцій. Політик нагадав, що Росія має пройти процес перегляду своєї ідеології, як після Другої світової війни зробила Німеччина, а також щиро покаятися у тому, що вона зробила з Україною.

В іншому випадку, за його словами, Росія залишиться країною з величезною територією та населенням, яке "вже скуштувало кров і, схоже, смак йому сподобався".

"Ви можете уявити собі торгівлю та економічну кооперацію з агресивною країною та народом, які одного разу вже спробували знищити вас і при нагоді "можуть повторити"? Я — не можу", — сказав Кучма.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський може розглядати Індію як майданчик для проведення переговорів між Україною та Росією. Однак для початку цих переговорів мають бути виконані умови.