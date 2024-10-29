Революції відбуваються у столицях. Дипломат пояснив, як Грузії відстояти проєвропейську позицію

Ймовірність фальсифікації результатів і втручання у хід виборів Кремля велика

Антиурядові мітинги в Грузії, влаштовані через озвучені владою результати виборів у парламент, поступово можуть перейти у щось більше. Є велика ймовірність, що і самі грузини, і Захід не прийме начебто перемогу проросійської партії "Грузинська мрія".

Про це "Телеграфу" розповів глава Міністерства закордонних справ України (2007—2009). Володимир Огризко. За його словами, фальсифікація цих виборів проросійською партією видна неозброєним оком, про що свідчать і суперечливі результати екзитполів.

Чи дійсно Грузія вибрала проросійський курс

— Грузинська опозиція зайняла абсолютно справедливу і чесну позицію. Вона вимагає провести і організувати чесні, прозорі вибори з участю міжнародної комісії. І тоді можна буде дійти якогось висновку, — каже Огризко.

Він додає, що суперечливі екзитполи, які, окрім проурядового, показали поразку "Грузинської мрії", не можуть стверджувати, який курс обрала Грузія. Бо ймовірність фальсифікації результатів і втручання у хід підрахунку голосів Кремля велика. І хоча опозиція не погоджується з підсумками голосування, прем'єр Іраклій Кобахідзе визнав ці вибори, показавши, що думка політичних противників йому байдужа.

— Начхати до пори до часу. А якщо парламент буде недієздатний, вони призначать уряд. А коли опозиційні депутати не візьмуть мандати, парламент не буде працювати. А чи можна уявити державу без чинного парламенту? Я думаю, що ні, — додає Огризко.

Він наголошує, що Грузію має хвилювати не стільки реакція Заходу чи США, а й її народу. Адже на мітинг увечорі 28 жовтня вийшло приблизно 100 тисяч чоловік, що є суттєвою цифрою для країни з населенням у 3 млн осіб. Проте і тут Росія, яка хоче на Грузію мати вагомий вплив, знайшла "український слід". Адже будь-які масштабні мітинги проти влади в Кремлі асоціюють з Революцією Гідності, а в Грузії ще й кілька українських прапорів помітили.

Водночас самій "Грузинській мрії" було "глибоко фіолетово", що каже світ. За словами експерта, це ознака того, що Росія працює по максимуму.

— Росія не хоче відпускати Радянський Союз, вірніше, хоче його відновити в будь-якій формі. З прокремлівськими урядами чи з псевдокремлівськими урядами, але все одно їм потрібна саме диспозиція, яку може дати "Грузинська мрія", — пояснює український дипломат.

Чи вистачить грузинам наснаги відстояти свій справжній вибір

За словами Володимира Огризка, США намагаються дотиснути проведення парламентських перевиборів у Грузії, приблизно ту ж позицію має і Європейський парламент. До того ж втручання Росії в політику Грузії вже насторожує Європу, що підштовхує її владу діяти.

— Я не думаю, що грузини так просто піднімуть руки і скажуть, що програли. Це не в їхньому характері точно. Вони можуть відстояти свою думку не тільки мітингом біля парламенту Тбілісі. Водночас у сільських місцевостях живе більш консервативне населення, яке підтримує старий парламент. Проте революції відбуваються у столицях, а не селах, тому Грузія може відстояти свою проєвропейську позицію, — каже Огризко.

Проте експерт зазначає: якщо мітинг не набуватиме більших масштабів (як було на Майдані в Україні), не сильно докучатиме парламенту, він не призведе до потрібного Заходу результату. Окрім того, перевибори вимагають фінансової складової. Якщо більшість громадян Грузії хочуть, щоб міжнародні комісії контролювали цей процес — на це треба гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тбілісі мітингувальники освистали угорського прем'єра Орбана.