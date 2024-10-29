На відновлення підуть роки: що відомо про пошкодження харківського Держпрому

Швидкого відновлення чекати не варто

Пізнього вечора 28 жовтня росіяни скинули авіабомби на Харків, а одна з них потрапила до культової будівлі Держпрому. Хоча будинок не отримав серйозних пошкоджень, але його відновлення може тривати багато років і навіть десятиліття.

Про це пише KharkivToday. Зазначається, що найбільше постраждала прибудова, де знаходиться приміщення Харківського господарського суду. Бомба пробила дах третього поверху та пошкодила другий.

"Пошкоджено фрагменти перекриття другого та третього поверхів та фрагмент зовнішньої стіни одного з приміщень північної частини будівлі. Великі пошкодження спричинив прорив інженерних мереж, внаслідок чого підтоплено всі приміщення під’їзду", — повідомили в Ukrainian Heritage Monitoring Lab.

Поки що масштаби пошкоджень оцінені не були, а персонал займається більш терміновими роботами, як от закриття контурів вікон. Директор Держпрому Микола Чехунов каже, що на огляд будівлі та оцінку пошкоджень піде щонайменше три дні.

"Приблизно 600-700 вікон ми втратили, я так думаю. Перекриття не постраждали, окрім прибудови до трьох поверхів, більше ніде. Люди там працюють, ми зашиваємо контури", — сказав він.

Хоча у Держпромі кажуть, що замінити вікна можна за лічені дні, але на відновлення пошкоджених стін можуть піти роки. Річ у тому, що будівля є пам’яткою архітектури, а тому спочатку має бути створена спеціальна комісія, яка запросить на перевірку інженерів, будівельників та інших спеціалістів.

"Вони зі спеціальним обладнанням проведуть аналіз пошкоджень. Далі розробляється відповідна науково-технічна рекомендація, і лише після цього можна буде говорити про будь-які роботи", — розповів головний архітектор Харківської області Антон Коротковських.

У 2023 році ЮНЕСКО внесла Держпром до списку об’єктів посиленого захисту хоч і не включила до списку світової спадщини. До того ж організація ніяк не відреагувала на пошкодження будівлі.

Як повідомлялося раніше, влада України оприлюднила фотографії того, як Держпром виглядає після обстрілу.