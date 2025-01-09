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Овнам – невдачі, Тельцям – зміни на краще: гороскоп Таро на 10 січня 2025 року

Автор
Наталя Граковська
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Гороскоп Таро, чого чекати 10 січня
Гороскоп Таро, чого чекати 10 січня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для деяких знаків день буде не дуже вдалим

У п’ятницю, 10 січня, в одних знаків з’являться нові перспективи, а іншим доведеться переглянути свої дії та плани. У будь-якому випадку цей день стане шансом на зріст, якщо підійти з увагою до себе та оточуючих.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 10 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернена Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша друга половинка може дістатися іншому.

Телець — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе. Цей день може принести Вам новий поворот на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Близнюки — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. В той самий час, якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Рак — перевернута Двійка кубків

В стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.

Лев — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального щастя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Діва — перевернене Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Терези — Помірність

Обставини зійдуться сприятливим для Вас чином, і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Скорпіон — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць. У Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Стрілець — Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Козоріг — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що невдовзі Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня. Хтось у Вашому оточенні може бути не тим, за кого себе видає.

Водолій — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Риби — перевернута Верховна жриця

У Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

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