ПриватБанк витратив понад 3 млн грн на останні iPhone: деталі цікавої закупівлі

Договір уклали 26 травня 2026 року

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Державний ПриватБанк закупив велику партію смартфонів Apple на суму понад 3,1 млн. гривень. За даними Prozorro, у травні 2026 року банк уклав договір на купівлю 70 смартфонів iPhone 17 та такої ж кількості фірмових зарядних адаптерів. Угоду підписали без використання електронної системи закупівель, пославшись на термінову потребу.

Договір на загальну суму 3 130 890 гривень із ПДВ уклали 26 травня 2026 року. Згідно зі специфікацією, банк придбав 70 чорних iPhone 17 з пам’яттю 256 ГБ та 70 адаптерів живлення Apple потужністю 20 Вт.

Техніку поставило ТОВ "АЙТІ ПЛАНЕТГРУП". Закупівлю оформили звітом про договір, укладений без використання електронної системи. Підставою замовник вказав "невідкладну потребу".

2026 року ПриватБанк закуповував смартфони Apple і раніше.

Банк закупив одразу 70 штук iPhone 17 та адаптерів до них на 3 130 890 гривень.

У квітні банк придбав ще чотири чорні iPhone 17 з пам’яттю 256 ГБ. Договір уклали 9 квітня на суму 177 600 гривень із ПДВ – по 44 400 гривень за смартфон.

Постачальником виступило ТОВ "АЙ ВІН". Договір також уклали без використання електронної системи закупівель, пославшись на термінову потребу в умовах воєнного стану.

За двома зазначеними договорами ПриватБанк придбав 74 смартфони iPhone 17 на загальну суму 3 308 490 гривень. У цю суму входять зарядні адаптери із травневої закупівлі.

iPhone 17

В опублікованих відомостях про контракти не зазначено, для яких підрозділів чи співробітників призначено техніку та чому знадобилося відразу стільки смартфонів.

Запитання викликає й оформлення договорів: обидві закупівлі пройшли без конкурентних торгів. Банк пояснив їх нагальною потребою, але в опублікованих даних докладно не обґрунтував, чому вирішив купити таку кількість пристроїв.

Як повідомляв "Телеграф", відкриті торги на юридичні послуги для Національного банку допомогли знизити очікувану вартість з 14,8 млн до приблизно 6,2 млн грн завдяки конкуренції учасників. У разі закупівлі ПриватБанку смартфони придбали без конкурентних торгів. Опубліковані дані не дозволяють порівняти ціни та оцінити, чи могла конкуренція їх знизити.