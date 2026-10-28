"А де ваші діти?" Мер Конотопа розлютив українців (відео)

Жителі скаржаться на відсутність світла та якість води

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Після російських ударів у ніч на 24 жовтня в Конотопі Сумської області виникли серйозні проблеми з електропостачанням. На тлі багатоденного блекауту міський голова Артем Семеніхін порадив пенсіонерам попросити допомоги у дітей, які живуть за кордоном.

Скандальну заяву він зробив в етері "Апостроф TV". Семеніхін розповів про зруйновані енергооб’єкти та нестачу пального для генераторів, а потім заговорив про звернення жителів.

Як Конотоп живе після ударів

Станом на 28 жовтня місто п’яту добу залишається без електрики. За даними ТСН, обстріли пошкодили навчальні заклади та цивільну інфраструктуру. Лікарня працює на генераторах, воду подають з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00. Електротранспорт не ходить. Після ударів більша частина Конотопа залишилася і без газу, але до ранку 27 жовтня Сумська філія "Газмережі" повідомила, що його розподіл повністю відновлено.

Семеніхін розповів, що побував на уражених енергетичних об’єктах. За його словами, обладнання знищене і не підлягає відновленню. Місто витрачає запаси дизельного пального на лікарню, котельні та пункти незламності. В етері мер оцінив мінімальну потребу в пальному у 40 тонн і попередив, що наявний запас закінчується.

Жителі у коментарях скаржаться на наслідки відключень. Марина Бандура пише, що немає світла й тепла, а про опалення нічого не відомо. Людмила Гомзар незадоволена якістю та вартістю води.

Після російських ударів жителі скаржаться на перебої з комунальними послугами

Що мер сказав пенсіонерам і чому його критикують

Говорячи про готовність міста, Семеніхін зазначив, що дитячі садки працюють, діти отримують гаряче харчування, а у школах тривають планові канікули. Потім він звернувся до теми пенсіонерів...

"Є окремі люди, які, на превеликий жаль, не готові. Є пенсіонери, у яких морозилка потекла і ще щось. Так, тут є нюанси, але на вулиці холодно і, грубо кажучи, продукти першої потреби не зіпсуються", – заявив міський голова.

"Я ставлю запитання деяким, хто мені телефонує: "А де ваші діти?" – "А в мене за кордоном син, дочка за кордоном". Я кажу: "Дай Боже їм здоров’я, то що, вони не можуть надіслати вам з-за кордону павербанк, щоб у вас холодильник працював?" І тут одразу кладуть слухавку й не договорюють. Тобто у вас же є діти, нехай допоможуть", – сказав Семеніхін.

У мережі мера різко розкритикували. Користувачка cross_stitching_iris2974 засумнівалася в його пораді: запитала, який павербанк потрібен для холодильника, скільки він коштує і чи у всіх є діти за кордоном, які можуть оплатити покупку. Оксана Скачко у коментарі запитала, а що зробив сам мер.

Порада мера попросити павербанк у дітей за кордоном викликала запитання

Жителі також сперечаються з оцінкою готовності міста. Марина Швець написала, що немає світла, а вода з крана погана, і запитала, до чого місто готове на "80%".

Коментатори критикують оцінку готовності Конотопа до відключень

"Три дні від мера ні слова не було населенню. Розповідає, що всі молодці, тримаються. Так люди без мера самоорганізовуються, допомагають заряджатися. Мер на четвертий день вирішив заговорити й щось пояснити", – написала користувачка Polina.Kryvtsova.

Користувачка звинуватила мера у недостатньому спілкуванні з жителями

Хто такий Артем Семеніхін

Артем Семеніхін народився 9 квітня 1982 року в Конотопі. Він закінчив магістратуру Київського національного торговельно-економічного університету, а потім працював директором приватного підприємства "Космо" в Києві.

Згідно з профілем руху "Чесно", з 2014 року Семеніхін брав участь в АТО, служив командиром взводу у 92-й механізованій бригаді ЗСУ та працював офіцером-психологом механізованого батальйону. У 2015 році його обрали міським головою Конотопа від ВО "Свобода".

У 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення, він одним із перших заборонив діяльність УПЦ (також відомої як Українська православна церква "Московського патріархату", УПЦ МП у місті. У самій організації заперечують зв’язок із Москвою).