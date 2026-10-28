Цукерки Roshen тепер на 100 грн дешевші: в "АТБ" обвалили ціни на популярні солодощі

Ko-Ko Choco White та "Ромашку" продають за акційними цінами до 3 листопада включно

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У мережі "АТБ" діють знижки 27% на два різновиди цукерок Roshen – Ko-Ko Choco White та "Ромашку". Кілограм солодощів коштує 292,90 грн та 204,90 грн відповідно, а економія становить близько 108 грн і 76 грн.

Знижені ціни діють до 3 листопада включно, повідомляє "Телеграф".

Більше читайте в матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на каву, м’ясо, солодощі та побутову хімію: на які товари знижка до 50% на тижні"

Вагові цукерки Roshen Ko-Ko Choco White раніше коштували приблизно 401 грн за кілограм. На акційному ціннику попередню вартість зазначено точніше – 401,99 грн.

Для цукерок Roshen "Ромашка" попередня ціна становила приблизно 281 грн за кілограм, а на ціннику – 280,99 грн. Попри однакову відсоткову знижку, більшу суму на кілограмі можна заощадити на Ko-Ko Choco White через їхню вищу початкову вартість.

В "АТБ" два різновиди цукерок Roshen подешевшали на 27% до 3 листопада

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", екзотичний товар з "АТБ" став хітом: зараз ще й зі знижкою (фото).