Іменини Лариси у 2025 році: всі дні, коли Лора святкує День ангела

Іменини у Лариси бувають лише раз на рік, не забудьте привітати

Ім’я Лариса на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше в Україні, але дуже давнє та красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки воно взялося, що означає і коли всі Дні ангела Лариси протягом року.

Значення імені Лариса

Це ім’я має грецьке походження та перекладається як "чайка". У давньогрецькій міфології ім’я Ларисса носила німфа, онука Посейдона та сестра Кірени, і на честь її в Греції назвали місто, на місці якого вона за переказами впала під час гри в м’яч. Нині у тому місті мешкає близько 150 тисяч людей.

Зустрічаються такі форми імені як Лариска, Лара, Ларя, Ларуся, Ларуня, Лора.

Прийнято вважати, що носії імені Лариса зазвичай мають незговірливий характер, досить уїдливі та тривожні, але дисципліновані та працьовиті, завдяки чому зазвичай досягають кар’єрних висот. З віком Лариси стають м’якшими, милосерднішими і ніжнішими, особливо у відношенні до своєї родини.

Коли День ангела Лариси?

Носії імені Лариса святкують свої іменини лише один раз на рік за церковним православним календарем — 26 березня.

Цього дня церквою вшановує свята Лариса Готфська, яка жила в IV столітті під час гонінь християн у Готфії. Одного разу люті язичники спалили цілий храм під час служби, коли всередині було 308 осіб, впізнати змогли лише трохи більше 20 осіб, серед яких і свята Лариса.

Перекази зберегли мало відомостей про саму Ларису, відомо лише, що вона була дуже миловидною і доброю, і її єдину з мучениць зображують з розпущеним волоссям, оскільки вона померла в ранньому віці незайманою.

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