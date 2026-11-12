"Покосити листя до Дня святого Миколая": у Києві комунальники здивували мешканців (відео)

Окреме питання у користувачів викликало підстригання газону поверх опалого листя

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У столиці України в листопаді комунальники косили траву. Це викликало неоднозначну реакцію: одні користувачі вважали це підготовкою до весни, інші розкритикували місцеву владу за безглуздість і можливу шкоду живим істотам.

Про це написав @loramur.13 у Threads, уточнивши у відповідях, що це відбувається у найбільшому місті країни. Користувач @___poisonous_____ також повідомив, що бачив подібне на лівому березі Києва.

У відповідях на допис повідомили про схожі роботи на лівому березі Києва

"Звісно, треба ж встигнути скосити листя до Дня святого Миколая", – іронічно прокоментував побачене автор допису @loramur.13.

Деякі учасники обговорення поставилися до побаченого з іронією

"Стару траву докошують, навесні буде чистіше, без сухої трави", – написав @mis.ha_96. Користувач @megagon88 також назвав стрижку газону перед зимою нормальною практикою, але додав, що спочатку слід було прибрати листя.

Один із коментаторів пояснив роботи прибиранням старої трави перед весною

У відповіді @megagon88 автор допису наголосив, що листя так і залишилося лежати на місці. Користувач @elen_rogers_art, навпаки, розкритикував косіння: на його думку, такі роботи залишають менше місця для комах та інших живих істот, забруднюють повітря і призводять до марних бюджетних витрат.

Користувачі окремо обговорили необхідність прибрати листя перед косінням

Як повідомляв "Телеграф", неподалік від Києва розташоване порожнє містечко з будинками-декораціями. Місцеві називають його українським "Голлівудом".