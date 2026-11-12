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"Покосити листя до Дня святого Миколая": у Києві комунальники здивували мешканців (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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У мережі по-різному сприйняли цю роботу
У мережі по-різному сприйняли цю роботу. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Окреме питання у користувачів викликало підстригання газону поверх опалого листя

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У столиці України в листопаді комунальники косили траву. Це викликало неоднозначну реакцію: одні користувачі вважали це підготовкою до весни, інші розкритикували місцеву владу за безглуздість і можливу шкоду живим істотам.

Про це написав @loramur.13 у Threads, уточнивши у відповідях, що це відбувається у найбільшому місті країни. Користувач @___poisonous_____ також повідомив, що бачив подібне на лівому березі Києва.

Коментарі у Threads із запитаннями про реальність того, що відбувається, і повідомленням про косіння на лівому березі Києва
У відповідях на допис повідомили про схожі роботи на лівому березі Києва

"Звісно, треба ж встигнути скосити листя до Дня святого Миколая", – іронічно прокоментував побачене автор допису @loramur.13.

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Відповіді користувачів Threads із жартами про косіння трави та порівняннями з прибиранням снігу
Деякі учасники обговорення поставилися до побаченого з іронією

"Стару траву докошують, навесні буде чистіше, без сухої трави", – написав @mis.ha_96. Користувач @megagon88 також назвав стрижку газону перед зимою нормальною практикою, але додав, що спочатку слід було прибрати листя.

Коментарі про стару траву та відповідь автора допису, що роботи проводять у Києві
Один із коментаторів пояснив роботи прибиранням старої трави перед весною

У відповіді @megagon88 автор допису наголосив, що листя так і залишилося лежати на місці. Користувач @elen_rogers_art, навпаки, розкритикував косіння: на його думку, такі роботи залишають менше місця для комах та інших живих істот, забруднюють повітря і призводять до марних бюджетних витрат.

Обговорення стрижки газону перед зимою та відповідь автора про листя, що лежить на землі
Користувачі окремо обговорили необхідність прибрати листя перед косінням

Як повідомляв "Телеграф", неподалік від Києва розташоване порожнє містечко з будинками-декораціями. Місцеві називають його українським "Голлівудом".

Теги:
#Київ #Трава #Косіння трави