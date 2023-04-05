Именины Ларисы в 2025 году: все дни, когда Лора празднует День ангела

Именины у Ларисы бывают всего раз в году, не забудьте поздравить

Имя Лариса на сегодняшний день пусть не самое популярное в Украине, но весьма древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно взялось, что значит и когда все Дни ангела Ларисы в году.

Значение имени Лариса

Это имя имеет греческое происхождение и переводится как "чайка". В древнегреческое мифологии имя Ларисса носила нимфа, внучка Посейдона и сестра Кирены, и в честь нее в Греции назвали город, на месте которого она по преданиям упала во время игры в мяч. Сейчас в том городе живет около 150 тысяч человек.

Встречаются такие формы имени как Лариска, Лара, Ларя, Ларуся, Ларуня, Лора.

Принято считать, что носительницы имени Лариса обычно имеют несговорчивый характер, довольно язвительны и тревожны, но дисциплинированы и трудолюбивы, благодаря чему обычно достигают карьерных высот. С возрастом Ларисы становятся мягче, милосерднее и нежнее, особенно в отношении своей семьи.

Когда День ангела Ларисы?

Носительницы имени Лариса празднуют свои именины всего один раз в году по церковному православному календарю, — 26 марта.

В этот день церковью почитая святая Лариса Готфская, которая жила в IV веке во время гонений христиан в Готфии. Однажды яростные язычники сожгли целый храм во время службы, когда внутри было 308 человек, опознать смогли всего чуть более 20-ти человек, среди которых и святая Лариса.

Предания сохранили мало сведений о самой Ларисе, известно лишь, что она была очень миловидна и добра, и ее единственную из мучениц изображают с распущенными волосами, поскольку она умерла в раннем возрасте невинной.

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