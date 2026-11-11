Гіркий підсумок Абу-Дабі: Портников назвав головну суперечність переговорів

Участь європейців у консультаціях викликала роздратування російської делегації

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Головним підсумком другого раунду переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі стала домовленість про новий обмін полоненими. Віталій Портников вважає, що зустріч не наблизила припинення бойових дій та обстрілу громадянської інфраструктури України.

Таку оцінку Віталій Портников висловив у коментарі на своєму YouTube-каналі. За його словами, учасники зосередилися на безпеці Європи після війни, але не обговорювали, як її завершити.

Чому гуманітарна домовленість не означає просування до миру

Портников вважає, що Москва погоджується на гуманітарні рішення, щоб приховати намір продовжувати війну. На його думку, Володимир Путін вдавався до такої тактики і під час попередніх раундів переговорів, ініційованих президентом США Дональдом Трампом.

"Учасники переговорів в Абу-Дабі були змушені, я маю зараз на увазі українську делегацію, обговорювати гарантії безпеки та самі механізми безпеки на європейському континенті, які можна буде застосувати після закінчення війни", – сказав Віталій Портников.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Колаж: "Телеграф"/ШІ

На думку Портникова, протиріччя полягає в тому, що учасники обговорюють повоєнну безпеку, але не говорять про те, як зупинити бойові дії та загибель людей. Тому рішення щодо звільнення полонених він оцінює окремо від політичних результатів зустрічі.

За оцінкою Портникова, європейська допомога заважає Росії досягти її цілей щодо України. Джерело: Згенеровано ШІ

Що показало присутність європейців

За словами Портникова, глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, поставив під сумнів статус європейських представників в Абу-Дабі і звинуватив їх у тому, що вони дурять українців. Водночас із європейцями консультувалися і українські учасники переговорів, і представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Портніков пояснює реакцію Москви значенням європейської допомоги для опору України. Він вважає, що ця підтримка заважає Росії досягти своєї мети ліквідації української державності.

"Європейці хочуть залишатися учасниками процесу, вони не збираються відмовлятися від подальшої допомоги Україні, і Сполученим Штатам доводиться зважати на європейську позицію", – сказав Віталій Портников.

Реальні переговори про припинення вогню, на думку Портнікова, можуть розпочатися, якщо економічний стан Росії значно погіршиться. Він припускає, що це відбудеться в 2027 році, але сумнівається, чи братимуть у них участь американські посередники.

Як повідомляв "Телеграф", Віталій Портников пов’язував участь Володимира Мединського у російській делегації з наміром Кремля затягувати бойові дії, одночасно підтримуючи в Дональді Трампі надію на врегулювання за оцінкою Портнікова. Цей попередній прогноз пояснює, чому нову домовленість про обмін полоненими не обов’язково вважати ознакою поступу до припинення війни.