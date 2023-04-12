Іменини Валентина у 2025 році: всі дні, коли Валик святкує День ангела

Іменини у Валентина бувають не так часто, не забудьте привітати

Чоловіче ім’я Валентин на сьогоднішній день не найпоширеніше, але при цьому дуже давнє та красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Валентина протягом року.

Значення імені Валентин

Це латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як бути здоровим. Від "valeo" утворилося ім’я "Valentis", а від його зменшувальної форми "Valentinus" вже з’явилося чоловіче ім’я Валентин. Також дуже поширене парне жіноче ім’я Валентина.

Зустрічаються такі розмовні форми імені як Валик, Валя, Валько, Валентинчик, Валюха, Вальок, Валентинка.

На території сучасної України та росії ім’я Валентин було найбільш поширене у першій половині XX століття, проте після цього стало все більш популярним жіноче ім’я Валентина, у зв’язку з чим почався спад популярності його парної чоловічої форми.

Коли День ангела Валентина?

Носії імені Валентин відзначають свої іменини 10 разів на рік за православним церковним календарем:

24 квітня, — Валентин Доростольський;

6 липня, — Валентин Римлянин;

30 липня, — Валентин Інтерамський (Італійський).

А як же 14 лютого?

Всім відоме свято 14 лютого, яке з’явилося завдяки історії про святого Валентина, який нібито вінчав закохані пари, попри заборону жорстокого імператора Клавдія II. При цьому найчастіше цю історію пов’язують із єпископом Валентином Римським із Терні, який жив у III столітті, і пам’ять якого католицька церква вшановує 14 лютого.

Проте, як стверджує Православна церква України, насправді за життя цього святого у ІІІ столітті ще не існувало обряду церковного вінчання, у зв’язку з чим День святого Валентина 14 лютого "не відповідає фактам реального життя святого Валентина" і не належить до православної традиції. Пам’ять цього святого православна церква шанує в інший день, — 12 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам насправді суворо заборонено дарувати шкарпетки та труси за народними прикметами.