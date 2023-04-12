Именины Валентина в 2025 году: все дни, когда Валик празднует День ангела

Именины у Валентина бывают не так часто, не забудьте поздравить

Мужское имя Валентин на сегодняшний день не самое распространенное, но при этом очень древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Валентина в году.

Значение имени Валентин

Это латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым". От "valeo" образовалось имя "Valentis", а от его уменьшительной формы "Valentinus" уже появилось мужское имя Валентин. Также весьма распространено парное женское имя Валентина.

Встречаются такие разговорные формы имени как Валик, Валя, Валько, Валентинчик, Валюха, Валёк, Валентинка.

На территории современной Украины и россии имя Валентин было наиболее распространено в первой половине XX века, однако после этого стало все более популярно женское имя Валентина, в связи с чем начался спад популярности его парной мужской формы.

Когда День ангела Валентина?

Носители имени Валентин отмечают свои именины 3 раза в году по православному церковному календарю:

24 апреля, — Валентин Доростольский;

6 июля, — Валентин Римлянин;

30 июля, — Валентин Интерамский (Итальянский).

А как же 14 февраля?

Всем известен праздник 14 февраля, который появился на основании истории о святом Валентине, который якобы венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II. При этом чаще всего эту историю связывают с епископом Валентином Римским из Терни, который жил в III веке, и память которого католическая церковь чтит 14 февраля.

Однако, как утверждает Православная церковь Украины, на самом деле при жизни этого святого в III веке еще не существовало обряда церковного венчания, в связи с чем День святого Валентина 14 февраля "не соответствует фактам реальной жизни святого Валентина" и не относится к православной традиции. Память этого святого православная церковь чтит в другой день, — 12 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам на самом деле строго запрещено дарить носки и трусы по народным приметам.