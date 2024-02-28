День Василя Сповідника: що не можна робити сьогодні 28 лютого, щоб у домі був добробут

У це церковне свято сьогодні не можна прибирати підлогу та лаяти чоловіка

Згідно з новим церковним календарем на лютий, цієї середи (13 березня за старим стилем) віряни православної та греко-католицької церкви вшановують пам’ять великомученика Василя Сповідника, який жив у VIII столітті.

Преподобний Василь Сповідник був ченцем і постраждав у період правління іконоборця імператора Лева Ісавра (717 – 741 рр.). В період переслідування християн, Василя разом з його товаришем з чернецтва, преподобним Прокопом (пам’ять 27 лютого), піддали тортурам і ув’язнили в темницю, де вони перебували довгий час, до смерті імператора. Після визволення вони продовжили своє чернецтво. Помер мирно преподобний Василь 750 року.

Святкування дня святого Василя Сповідника, який вшановується у християн, у народі називали різними іменами: Василів день, Василь Теплий, Василь Крапельник або просто Крапельник. Ці назви відображають мінливість погоди у цей період.

Традиції та прикмети на 28 лютого

Вважається, що з цього дня на дахах починає активно танути сніг, тому звідусіль чується весела весняна крапель. Термін "крапельник" також використовується для позначення бурульок.

У Василів день за старих часів оселю прикрашали сосновими гілками. Наші пращури вірили, що така прикраса очищає повітря та атмосферу в домі, приносить сім’ї здоров’я і допомагає в лікуванні хвороб. Окрім сосни особливу силу мали ялинки та інші хвойні дерева.

Дощ – літо буде теплим, але з дощами.

На дахах не лишилося снігу — до ранньої весни.

Похмуро — вночі можливі заморозки.

Сонячний день — рік виявиться родючим.

З південних країн прилетіли граки — до швидкого танення снігу, але дощового літа.

Крапель і південний вітер – урожай буде багатим, до гарної риболовлі.

За поганої погоди почали щебетати горобці — незабаром погода покращає.

Крапель у цей день говорить, що настав час для мисливців виходити на зайця.

Сонце у колах — до врожайного року.

Що не можна робити 28 лютого

Брати в руки віник, підмітати і мити підлогу — так можна вимести удачу та фінансовий добробут.

Виходити з дому без молитви чи оберегу – нечиста сила може серйозно зіпсувати день.

У піч чи багаття лити воду, плювати — до різноманітних негараздів та проблем.

Проявляти скупість і жадібність, відмовляти у допомозі та гостинності — удача відвернеться.

Дружині неповажно ставитися до чоловіка — чоловік почне "наліво" ходити.

Інвестувати, робити покупки — до скорого безгрошів’я.

Вишивати та займатися іншим рукоділлям — річ швидко зіпсується.

У кого іменини 28 лютого

У цей день іменини відзначають Арсен, Василь, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні в Україні святкують День штурманської служби авіації Збройних Сил. Ця служба посідає провідне місце у вирішенні завдань бойового використання військової авіації. Штурман зобов’язаний вміти точно розраховувати бойове навантаження літака, витрату палива, оптимальний і безпечний маршрут, точку виходу та порядок наведення на ціль, схему завдання удару, подолання протиповітряної оборони противника, коридор повернення на базу і безліч інших деталей. Наразі ці фахівці на вагу золота.

Також у світі 28 лютого відзначаються: Всесвітній день кравця (World Tailor`s Day), День зубної феї, Всесвітній день без Facebook (World Day without Facebook), День флористики. Щороку в четверту середу лютого – День боротьби зі знущаннями.

Нагадаємо, що в Україні незабаром розпочнеться святкування Масляної. Раніше ми писали, коли українці відзначають Сирний тиждень у 2024 році.