День Василия Исповедника: что нельзя делать сегодня 28 февраля, чтобы в доме было благополучие

В этот церковный праздник сегодня нельзя убирать пол и ругать мужа

Согласно новому церковному календарю на февраль, в эту среду (13 марта по старому стилю) верующие православной и греко-католической церкви почитают память великомученика Василия Исповедника, жившего в VIII веке.

Преподобный Василий Исповедник был монахом и пострадал в период правления иконоборца императора Льва Исавра (717 — 741 гг.). Во время начавшегося преследования христиан, Василия вместе с его товарищем по монашеству, преподобным Прокопием (память 27 февраля), подвергли пыткам и заключили в темницу, где они находились долгое время, до кончины императора. После освобождения они продолжили свое монашество. Умер мирно преподобный Василий в 750 году.

Празднование дня святого Василия Исповедника, который почитается у христиан, в народе называли разными именами: Васильев день, Василий Теплый, Василий Капельник или просто Капельник. Эти названия отражают изменчивость погоды в этот период.

Традиции и приметы на 28 февраля

Считается, что начиная с этого дня, на крышах начинает активно таять снег, потому отовсюду слышится веселая весенняя капель. Термин "капельник" также употребляется для обозначения сосулек.

В Васильев день в старину дом украшали сосновыми ветками. Наши предки верили, что такое украшение очищает воздух и атмосферу в доме, приносит семье здоровье и помогает в излечении от болезней. Кроме сосны особой силой обладали ели и другие хвойные деревья.

Дождь — лето будет тёплым, но с дождями.

На крышах не осталось снега — к ранней весне.

Пасмурно — ночью возможны заморозки.

Солнечный день — год окажется плодородным.

Из южных стран прилетели грачи — к скорому таянию снегов, но дождливому лету.

Капель и южный ветер — урожай будет богатым, к хорошей рыбалке.

При плохой погоде начали щебетать воробьи — скоро погода улучшится.

Капель в этот день говорит, что пришла пора для охотников выходить на зайца.

Солнце в кругах — к урожайному году.

Что нельзя делать 28 февраля

Брать в руки веник, подметать и мыть пол — так можно вымести удачу и финансовое благополучие.

Выходить из дома без молитвы или оберега — нечистая сила может серьезно испортить день.

В печь или костер лить воду, плевать — к разнообразным неурядицам и проблемам.

Проявлять скупость и жадность, отказывать в помощи и гостеприимстве — удача отвернется.

Супруге неуважительно относиться к мужу — мужчина начнет "налево" ходить.

Инвестировать, делать покупки — к скорому безденежью.

Вышивать и заниматься другим рукоделием — вещь быстро испортится.

У кого именины 28 февраля

В этот день именины отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в Украине празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных сил. Эта служба занимает ведущее место в решении задач боевого использования военной авиации. Штурман обязан уметь точно рассчитывать боевую нагрузку самолета, расход топлива, оптимальный и безопасный маршрут, точку выхода и порядок наведения на цель, схему нанесения удара, преодоление противовоздушной обороны противника, коридор возвращения на базу и множество других деталей. В настоящее время эти специалисты на вес золота.

Также в мире 28 февраля отмечаются: Всемирный день портного (World Tailor`s Day), День зубной феи, Всемирный день без Facebook (World Day without Facebook), День флористики. Ежегодно в четвертую среду февраля — День борьбы с издевательствами.

Напомним, что в Украине скоро начнется празднование Масленицы. Ранее мы писали, когда украинцы отмечают Сырную неделю в 2024 году.