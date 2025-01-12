Зі Всесвітнім днем дочки 2025! Найкращі листівки українською мовою

Особливе свято 12 січня, коли можна нагадати дочці про свою любов

Щороку 12 січня одночасно у багатьох країнах світу відзначають День дочки. Цього року, згідно з календарем святом на січень 2025, сімейна подія випадає на неділю.

Хоча Всесвітній день доньки не має офіційного статусу, багато родин знаходять можливість відзначити його, хай навіть у невеликому форматі. Це чудовий час, щоб висловити свою любов та турботу донькам, особливо під час війни. На жаль, через росіян багато українських родин втратили коханих дітей у власних рідних стінах і на фронті. В Україні День доньки традиційно святкують 25 квітня.

День доньки — це чудове свято, коли заведено вітати всіх доньок та радувати їх подарунками. Якщо ваша донька далеко, відправте їй гарну листівку, щоб передати свої почуття тепла та вдячності. "Телеграф" підготував оригінальні та дуже гарні картинки українською мовою до Дня доньки 12 січня.

Всесвітній день дочки 2025: листівки і картинки українською

Окрім теплого свята, на сьогодні зірки та планети підготували вам сюрпризи. Раніше "Телеграф" писав, що чекає на кожен знак Зодіаку 12 січня.