При цьому американські компанії після лютого 2022 року дуже повільно залишають російські ринки

США виявилися не тільки одним з найбільших порушників власних санкцій проти Росії, але й найбільшим іноземним платником податків на російській території. Американські компанії, які продовжують діяльність в Росії, у 2023 році заплатили російському уряду 1,2 млрд доларів податків, і така ситуація, схоже, буде продовжуватися.

Про це повідомляє видання Newsweek із посиланням на дані B4Ukraine та Київської школи економіки, а також Єльської школи менеджменту. Зазначається, що сплата таких сум робить США найбільшим іноземним платником податків у Росії, що є ганебним.

При цьому американські компанії після лютого 2022 року дуже повільно залишають російські ринки. Так, за даними Єльської школи менеджменту щонайменше 123 великі компанії з США все ще працюють у Росії. А Київська школа економіки за своїми підрахунками оголосила цифру, більшу майже в три рази – не менше 328 компаній з США.

Лідерами зі сплати податків у Росії стали чотири компанії. Це Philip Morris International (сплатила Кремлю 220 мільйонів доларів податків), PepsiCo (сплатила 135 мільйонів доларів податків), Mars (сплатила 99 мільйонів доларів), Procter & Gamble (сплатила 67 мільйонів доларів податків).

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США. Окрім цього, Росія знайшла чергову лазівку, яка дозволяє їй отримувати американську електроніку для своєї військової промисловості. Постачальники російського військово-промислового комплексу зуміли налагодити схему, яка дозволила закуповувати мікросхеми безпосередньо в США.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня 2024 року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.