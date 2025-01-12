Ожеледиця та мороз. Яким областям не пощастить з погодою 12 січня

У деяких областях прогнозують туман

Тепла зима потроху відступає з України і на зміну їй проходять морози. Вже з 12 січня більшість регіонів очікує до -6 градусів та чималі опади.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що протягом неділі, 12 січня, небо більшості областей буде затягнуте хмарами.

На заході країни синоптики прогнозують похолодання до -4 градусів вночі та +1 градуса вдень. Очікується помірна хмарність з маленьким снігом. Північні області України 12 січня також очікує сніг та морози. Так, вдень стовпчик термометра коливатиметься від +1 до -1 градуса, вночі від -2 до -4 градусів. Це ж стосується і столиці України.

Східні області періодично накриватиме туман, але опадів синоптики не прогнозують. Вдень стовпчик термометра сягне позначки +4 градуси, а вночі -2 градуси. Центральні регіони очікує помірна хмарність з проясненням та незначним дощем. Протягом доби стовпчик термометра коливатиметься від -4 градусів до +2 градусів.

На півдні країни, попри те що вдень буде до +5 градусів, вночі очікується мороз аж до -4 градусів. Протягом дня небо буд періодично затягувати хмарами. Синоптики прогнозують невеличкий дощ.

Зауважимо, що на 12 січня в Україні оголошено метеорологічне попередження.

"В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", — наголошують у Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що в Карпатах рятувальники повідомили туристів про небезпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким областям не пощастить з погодою в середині січня.