Масляна в Україні: коли відзначається свято у 2024 році і що не можна робити

В Україні, окрім млинців та налисників, господині готували вареники з різною начинкою

Масляна, свято, добре відоме українцям, має популярність як серед дорослих, так і серед дітей. Щороку Масляна припадає на різні дати.

Це одне з найбільш радісних та веселих свят серед слов’ян. Воно відзначається тиждень напередодні Великого посту, який у 2024 році розпочинається 18 березня. Цей період часто називають Сирним тижнем через заборону вживання м’яса, але одночасно дозволяють і навіть рекомендують сири та інші молочні продукти. Також Масляна має й інші назви в народі — Масниця, М’ясопуст, Сирний та Бабський тиждень, а також Сирна седмиця.

Коли українці святкують Масляну у 2024 році

Святкування Масляної в Україні 2024 року розпочнеться у понеділок, 11 березня, і, як завжди, триватиме тиждень, закінчуючись у неділю, 17 числа.

Масляна 2024: головні традиції

Спочатку пов’язане з язичницькими обрядами, свято Масляної відзначало настання весняного рівнодення, символізуючи прощання з зимою та вітання весни. Попри своє язичницьке коріння, це свято стало частиною історії і продовжує відзначатись у сучасній Україні.

Наші пращури приділяли особливу увагу прибиранню осель, щоб насолодитися святом вже без зайвого клопоту. Протягом усього тижня Масляної в домах панувала велика кількість різноманітних смаколиків, серед яких особливе місце займали вареники, млинці, налисники. У цей час також удосталь подавали сир, сметану та масло. Традиційно на стіл також подавалися пампушки, млинці з гречки, сирники та каша.

Що не можна робити на Масляну 2024

Спати вдень — до головного болю.

Запрошувати в неприбраний дім гостей, нехтувати їх бажаннями та годувати поганими стравами чи навіть рештками.

Злиться, лихословити, лаятися і мстити, щоб не накликати лиха на всю родину.

Сумувати, щоб потім весь рік не провести в нудьзі.

З четверга до неділі не можна працювати. Можна тільки виконувати життєво важливу роботу, доглядати худобу та готувати.

Викидати сміття по обіді весь тиждень.

Осуджувати людей та поширювати плітки про оточуючих.

Незабаром українці відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят. Дізнайтесь, коли у 2024 році в Україні святкується Великдень. Перед ним християни повинні дотриматися Великого посту 2024.