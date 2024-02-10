Масляна в Україні: коли відзначається свято у 2024 році і що не можна робити
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В Україні, окрім млинців та налисників, господині готували вареники з різною начинкою
Масляна, свято, добре відоме українцям, має популярність як серед дорослих, так і серед дітей. Щороку Масляна припадає на різні дати.
Це одне з найбільш радісних та веселих свят серед слов’ян. Воно відзначається тиждень напередодні Великого посту, який у 2024 році розпочинається 18 березня. Цей період часто називають Сирним тижнем через заборону вживання м’яса, але одночасно дозволяють і навіть рекомендують сири та інші молочні продукти. Також Масляна має й інші назви в народі — Масниця, М’ясопуст, Сирний та Бабський тиждень, а також Сирна седмиця.
Коли українці святкують Масляну у 2024 році
Святкування Масляної в Україні 2024 року розпочнеться у понеділок, 11 березня, і, як завжди, триватиме тиждень, закінчуючись у неділю, 17 числа.
Масляна 2024: головні традиції
Спочатку пов’язане з язичницькими обрядами, свято Масляної відзначало настання весняного рівнодення, символізуючи прощання з зимою та вітання весни. Попри своє язичницьке коріння, це свято стало частиною історії і продовжує відзначатись у сучасній Україні.
Наші пращури приділяли особливу увагу прибиранню осель, щоб насолодитися святом вже без зайвого клопоту. Протягом усього тижня Масляної в домах панувала велика кількість різноманітних смаколиків, серед яких особливе місце займали вареники, млинці, налисники. У цей час також удосталь подавали сир, сметану та масло. Традиційно на стіл також подавалися пампушки, млинці з гречки, сирники та каша.
Що не можна робити на Масляну 2024
- Спати вдень — до головного болю.
- Запрошувати в неприбраний дім гостей, нехтувати їх бажаннями та годувати поганими стравами чи навіть рештками.
- Злиться, лихословити, лаятися і мстити, щоб не накликати лиха на всю родину.
- Сумувати, щоб потім весь рік не провести в нудьзі.
- З четверга до неділі не можна працювати. Можна тільки виконувати життєво важливу роботу, доглядати худобу та готувати.
- Викидати сміття по обіді весь тиждень.
- Осуджувати людей та поширювати плітки про оточуючих.
Незабаром українці відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят. Дізнайтесь, коли у 2024 році в Україні святкується Великдень. Перед ним християни повинні дотриматися Великого посту 2024.