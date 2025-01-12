Посварилась з хлопцем? Розлючена дівчина з бантиком ефектно розбила лобове скло автівки (відео)

У хід пішла не тільки ключка для гольфу

У мережі завірусилось цікаве відео, на якому дівчина у білому вбранні з бантиком на голові розлючено розбиває лобове скло автівки. Інцидент нібито стався в Одесі.

Відео курйозу опублікував у TikTok канал "thisodessa", який має майже 7 тисяч підписників. Проте відео набрало вже майже 1 млн переглядів.

На кадрах видно, що дівчина на білому авто під'їжджає до чорної машини. Виходить у білому вбранні, чоботи та бантик на голові чорні, з ключкою для гольфу в руках. Жінка застрибує на бампер чорної автівки і що сили починає бити лобове скло. Якщо придивитись, то можна побачити, як уламки летіли. Після кількох влучних ударів, жінка пару раз б'є автівку ногами та зістрибує з неї.

Коли саме стався інцидент і чи дійсно він був Одесі — невідомо. Відео у мережі з'явилось 10 січня, і за цей час чимало українців прокоментували його.

Думка користувачів у мережі розділилась, хтось підтримував жінку і наголошував, що не треба було її так злити чи ображати. Але були люди, яким шкода авто та його власника. Більшість припустила, що дівчина посварилась з хлопцем чи він її образив, і тому вона побила його авто.

Були і люди, яких захопив підхід дівчини до справи, адже вона приїхала чепурна та гарна. А хтось наголосив, що пані у білому стане новою страшилкою для чоловіків.

Нагадаємо, нещодавно розгнівана жінка в Одесі розтрощила авто, яке їй, ймовірно, подарував чоловік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі дівчина запропонувала продавцю секс в обмін на подарунок для свого чоловіка.