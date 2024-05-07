Актор-колаборант Дамір Сухов знявся у серіалі телеканалу ICTV2, який транслюють на Netflix (фото, відео)

Актора помітили у трейлері серіалу, а також у титрах на Netflix

На телеканалі ICTV2 24 квітня відбулася прем’єра українського кримінального телесеріалу із 8 епізодів "Подвійні ставки". Пізніше стало відомо, що цю екшн-драму покажуть на відомому відеосервісі Netflix.

"Подвійні ставки" — це 8-серійна кримінальна драма телеканалу ICTV2 про хлопця, який повернувся з фронту і кинув виклик кримінальним і корупційним колам столиці. Теми нового серіалу та головний персонаж відповідають запиту суспільства на справедливість та покарання злочинців.

До речі, 2023 року на російському телебаченні вийшов серіал "Крутые меры". Сюжет цього серіалу практично повністю повторює сюжет кримінальної драми "Подвійні ставки", яка вийшла на телеканалі ICTV2 у квітні 2024 року.

Скріншот із російського сайту Кінопошук

Ми в "Телеграф" помітили, що одну з ролей у серіалі зіграв актор Дамір Сухов, який втік у РФ. Він з’явився в трейлері серіалу від ICTV2, а також його ім’я значиться у титрах Netflix. Чи нормально, що на третій рік повномасштабної війни з РФ на українському телеканалі транслюють серіал за участю актора-колаборанта? Це питання залишається відкритим.

Хто такий Дамір Сухов і що про нього відомо

Дамір Сухов – український актор театру та кіно. Він народився в РФ, проте своє дитинство провів у бабусі в Бердянську, закінчив Дніпропетровське театральне училище та жив із сім’єю у Маріуполі.

Власне і повномасштабне вторгнення РФ в Україну Дамір Сухов зустрів у мирному Маріуполі. Він багато разів в інтерв’ю говорив, що щиро любить це місто і навіть збирався відкрити там кіношколу. Однак після початку війни Сухов, який знявся у десятках українських серіалів та грав у Маріупольському театрі, втік до РФ. І вже там здійснив свою мрію — відкрив кіношколу у столиці Мордовії Саранську.

Скріншот: Дамір Сухов у серіалі "Подвійні ставки"

У своїх інтерв’ю пропагандистським виданням Сухов не раз відверто брехав про події у Маріуполі та діяльність Збройних сил України та українську владу.

"Мені казали, що ковпак з даху драмтеатру віднесло, а значить, підірвали зсередини. З цією ж історією пов'язано багато фейків. Україна казала, що в театрі загинуло кілька сотень людей, але коли я їхав звідти, там уже майже нікого не було. Навіть той нібито трупний запах, що поширювався навколо театру наступні тижні. Це була риба. Справа в тому, що коли ми там знаходилися, нам привезли звідкись дуже багато мороженої риби. Ми не знали, що з нею робити. Рибу просто складували, а її було дуже багато. Звісно, потім вона просто гнила там, під завалами, й звідси цей запах", — розповідав Сухов в інтерв’ю російському пропагандистському виданню "Аргументи і факти" у серпні 2022 року.

До речі, сам актор встиг виїхати з Маріуполя за день до удару російських військ по драмтеатру, під час якого загинуло багато людей. А потім відверто та цинічно брехав пропагандистським ЗМІ про цю трагедію.

Скріншот: Дамір Сухов у серіалі "Подвійні ставки"

Скріншот: титри до серіалу "Подвійні ставки" на Netflix, де вказано ім’я Даміра Сухова

Інші артисти-зрадники, які втекли до Росії

Актор Гліб Михайличенко

Ще один актор Гліб Михайличенко, який грав в одній із серій третього сезону телесеріалу "Жіночий лікар", втік до РФ. Це близький друг Даміра Сухова. Власне вони разом і втекли до столиці Мордовії Саранська, і разом організували там кіношколу. Також відомо, що Михайличенко та Сухов працюють у Саранському театрі.

Актори Гліб Михайличенко та Дамір Сухов

Режисерка Оксана Байрак

Оксана Байрак свого часу була досить популярною та затребуваною в Україні. Повномасштабне вторгнення режисерка зустріла в українській Одесі, куди приїхала відзначати свій день народження. Однак пізніше стало відомо, що Байрак втекла до Росії. Також у соцмережах була інформація про те, що вона працює як режисер у російських проектах. Більше того, Оксана Байрак відкрито підтримує політику Путіна та є одним із інструментів російської пропаганди.

Оксана Байрак

Продюсер Юрій Бардаш

Ще один зрадник України – продюсер Юрій Бардаш, який свого часу працював з багатьма українськими артистами, серед яких Антон Вельбой та гурт Quest Pistols. Майже відразу після повномасштабного вторгнення Бардаш став на бік ворога і активно просував російську пропаганду через свій телеграм-канал. А нещодавно Юрій Бардаш хвалився в мережі, що отримав російський паспорт.

Юрій Бардаш

Актриса Ружена Рубльова

Ще одна засуджена в Україні за держзраду і колабораціонізм зрадниця України — актриса Ружена Рубльова. Лише 2021 року херсонська акторка отримала звання Народної артистки України, як уже 2022 року під час окупації Херсона пішла на співпрацю з російською окупаційною владою і встала на бік ворога.

Ружена Рубльова

"Телеграф" звернувся до прес-служби телеканалу ICTV2 за коментарями щодо участі Даміра Сухова у серіалі "Подвійні ставки". Відповіді ми не отримали, але готові надати слово телеканалу для вираження їхньої позиції

Раніше "Телеграф" розповідав, що Повалій вразила цинічними заявами про російське вторгнення в Україну. Зірка стала інструментом у руках російської пропаганди.