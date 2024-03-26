Запроданка втекла до Росії і дуже цьому рада

Українська співачка Таїсія Повалій, яка отримала підозру від СБУ за виправдання агресивної війни РФ проти України, знову оскандалилася цинічними заявами. Запроданка розповіла, як потрапила до Москви і що думає про "сво".

Повалій прийшла на програму до пропагандиста Корчевнікова і, власне, стала інструментом російської пропаганди. Артистка заявила, що щаслива від того, що росіяни вторглися в Україну, оскільки "її прийшли рятувати".

"Дивовижно, Боже провидіння. Ми з сином приїхали на зйомки шоу. Із сумочкою, і я — зима — у шубі. Все. Але для мене було це, як порятунок. Ось ця ситуація із "сво", я зрозуміла, що мене рятують, що я маю шанс на життя. У мене виросли крила", — розповіла Повалій, у той час, як Росія нещадно бомбить українські міста.

За словами Повалій, після початку війни він повірила, що "це свавілля може закінчитися". А далі вона почала розповідати, як її знищували в Україні через її проросійську позицію, відібрали всі нагороди та звання. Також Повалій почала нести відверту маячню про Мінські угоди та про те, що народ обдурили.

У коментарях до випуску програми Корчевнікова користувачі, не стримуючи емоцій та слів, висловили все, що думають про запроданку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачку-зрадницю Таїсію Повалій "розбомбили" у мережі за цинічні висловлювання. Запроданка заявила, що вона "російська українка".