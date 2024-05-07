Актер-коллаборант Дамир Сухов снялся в сериале телеканала ICTV2, который транслируют на Netflix (фото, видео)

Актера заметили в трейлере сериала, а также в титрах на Netflix

На телеканале ICTV2 24 апреля состоялась премьера украинского криминального телесериала из 8 эпизодов "Двойные ставки". Позже стало известно, что эту экшн-драму покажут и на известном видеосервисе Netflix.

"Двойные ставки" — это 8-серийная криминальная драма телеканала ICTV2 о вернувшемся с фронта парне, который бросил вызов криминальным и коррупционным кругам столицы. Темы нового сериала и главный персонаж отвечают запросу общества на справедливость и наказание преступников.

К слову, в 2023 году на российском телевидении вышел сериал "Крутые меры". Сюжет этого сериала практически полностью повторяет сюжет криминальной драмы "Двойные ставки", которая вышла на телеканале ICTV2 в апреле 2024 года.

Скриншот из российского сайта Кинопоиск

Мы в "Телеграф" заметили, что одну из ролей в сериале сыграл сбежавший в РФ актер Дамир Сухов. Он появился в трейлере сериала от ICTV2, а также его имя значится в титрах на Netflix. Нормально ли, что на третий год полномасштабной войны с РФ на украинском телеканале транслируют сериал с участием актера-коллаборанта? Этот вопрос остается открытым.

Кто такой Дамир Сухов и что о нем известно

Дамир Сухов — украинский актер театра и кино. Он родился в РФ, однако свое детство провел у бабушки в Бердянске, окончил Днепропетровское театральное училище и жил с семьей в Мариуполе.

Собственно и полномасштабное вторжение РФ в Украину Дамир Сухов встретил в мирном Мариуполе. Он много раз в интервью говорил, что искренне любит этот город и даже собирался открыть там киношколу. Однако после начала войны Сухов, который снялся в десятках украинских сериалов и играл в Мариупольском театре, сбежал в РФ. И уже там исполнил свою мечту — открыл киношколу в столице Мордовии Саранске.

Скриншот: Дамир Сухов в сериале "Двойные ставки"

В своих интервью пропагандистким изданиям Сухов не раз откровенно врал о событиях в Мариуполе и деятельности Вооруженных сил Украины и украинских властях.

"Мне говорили, что колпак с крыши драмтеатра унесло в сторону, а значит, подорвали изнутри. С этой ведь историей связано много фейков. Украина говорила, что в театре погибло несколько сотен человек, но, когда я уезжал оттуда, там уже почти никого не было. Даже тот якобы трупный запах, что распространялся вокруг театра в последующие недели. Это ведь была рыба. Дело в том, что, когда мы там находились, нам привезли откуда-то очень много мороженой рыбы. Мы не знали, что с ней делать. Рыбу просто складировали, а ее было очень много. Естественно, что затем она просто гнила там, под завалами, а отсюда этот запах", — рассказывал Сухов в интервью российскому пропагандистскому изданию "Аргументы и факты" в августе 2022 года.

К слову, сам актер успел выехать из Мариуполя за день до удара российских войск по драмтеатру, во время которого погибло много людей. А потом откровенно и цинично врал пропагандистским СМИ об этой трагедии.

Скриншот: Дамир Сухов в сериале "Двойные ставки"

Скриншот: титры к сериалу "Двойные ставки" на Netflix, где указано имя Дамира Сухова

Другие артисты-предатели, которые сбежали в Россию

Актер Глеб Михайличенко

Еще один актер Глеб Михайличенко, который играл в одной из серий третьего сезона телесериала "Женский доктор", сбежал в РФ. Это близкий друг Дамира Сухова. Собственно они вместе и сбежали в столицу Мордовии Саранск, и вместе организовали там киношколу. Также известно, что Михайличенко и Сухов работают в Саранском театре.

Актеры Глеб Михайличенко и Дамир Сухов

Режисер Оксана Байрак

Оксана Байрак в свое время была достаточно популярна и востребована в Украине. Полномасштабное вторжение режиссер встретила в украинской Одессе, куда приехала отмечать свой день рождения. Однако позже стало известно, что Байрак сбежала в Россию. Также в соцсетях была информация о том, что она работает как режиссер в российских проектах. Более того, Оксана Байрак открыто поддерживает политику Путина и является одним из инструментов российской пропаганды.

Оксана Байрак

Продюсер Юрий Бардаш

Еще один предатель Украины продюсер Юрий Бардаш, который в свое время работал со многими украинскими артистами, среди которых Антон Вельбой и группа Quest Pistols. Практически сразу после полномасштабного вторжения Бардаш встал на сторону врага и активно продвигал российскую пропаганду через свой телеграмм-канал. А не так давно Юрий Бардаш хвастался в сети, что получил российский паспорт.

Юрий Бардаш

Актриса Ружена Рублева

Еще одна уже осужденная в Украине за госизмену и коллаборационизм предательница Украины — актриса Ружена Рублева. Только в 2021 году херсонская актриса получила звание Народной артистки Украины, как уже в 2022 году во время оккупации Херсона пошла на сотрудничество с российскими оккупационными властями и встала на сторону врага.

Ружена Рублева

"Телеграф" обратился в пресс-службу телеканала ICTV2 за комментариями по поводу участия Дамира Сухова в сериале "Двойные ставки". Ответа не получили, но готовы предоставить слово телеканалу для выражения их позиции

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