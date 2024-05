Свято 9 травня: що можна і не можна робити сьогодні у Поминальний четвер

У церковне свято християнам не можна стригти нігті та брати до рук гострі предмети

Сьогодні — четвертий день після Світлого Христового Воскресіння, який у християн зветься Світлий (Великодній) четвер. Також його ще називають Поминальним четвергом або Великоднем мертвих.

У цей день важливо згадати родичів, що пішли з життя, відвідати цвинтар і привести його до ладу. Звичай згадувати померлих близьких та родичів у Світлий четвер бере свій початок із Полісся. 9 травня православним вірянам і греко-католикам рекомендується зустрічати ранок у церкві, молячись за померлих, влаштовуючи поминальні молебні і поминання, та надаючи допомогу нужденним, готовлячи їм їжу та милостиню.

Традиції та прикмети на 9 травня

9 травня (22 травня за старим стилем) християни східного обряду традиційно відзначають День Миколи Весняного або Миколи Чудотворця. Інша назва цього свята – святкування на честь перенесення мощів святителя та чудотворця Миколи. Святому Миколаю присвячені два свята – одне взимку, друге навесні. У травні відзначається день перенесення його мощей з Мір Лікійських до Бару.

За старих часів наші пращури в цей день виганяли коней. У центрі села священники звершували молитви, де окропляли коней освяченою водою перед випасанням. Також була традиція кататися верхи на коні полем, щоб до тварин не пристала нечиста сила.

Святий Миколай був покровителем моряків. В Україні його особливо шанували козаки, які завжди зверталися до нього з молитвою перед тим, як вирушити до морської подорожі.

У Світлий четвер варто бути наповненими позитивною енергією, приносити лише радість та оптимізм, особливо у такий непростий час як війна. Проведіть цей день у родинному колі, проявляючи доброту і терпимість. У це релігійне свято важливо зберігати позитивний настрій.

Якщо погода тепла, значить і зима не буде холодною та морозною.

Якщо на вільсі розпустилися квіти, то треба засівати гречку, щоб отримати хороший урожай.

На болоті квакають жаби – можна буде зібрати багато вівса.

Не розпустилися кульбаби – похолодає.

Птиці летять дуже високо – обов’язково буде спекотна погода, низько пролітають – почнеться гроза, буде дощ.

Що не можна робити 9 травня

Сумувати, згадувати про погані події, лінуватися — карою можуть стати хвороби.

Брати в руки гострі предмети — можна накликати лихо.

Вбивати павуків та ображати тварин – грошей не буде.

Викидати сміття після заходу сонця — може піти фінансовий добробут.

Стригти нігті та волосся — так можна вкоротити своє життя.

Брати гроші в борг – віддати їх буде складно.

Відмовляти у допомозі тим, хто щиро просить — до невдач протягом кількох років.

У кого іменини 9 травня

Цього дня іменини святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

9 травня світове співтовариство зустрічає День Європи (Europe Day in the European Union), День мускатного вина, Поминання померлих воїнів, День "Ура гудзикам" (Hurray for Buttons Day).

Сьогодні в США відзначають День пам’яті втраченої шкарпетки (National Lost Sock Memorial Day), День тістечок з ірисками (National Butterscotch Brownie Day), у Данії – День Гельголандської битви (Battle of Heligoland Day) та День батька в Німеччині.

