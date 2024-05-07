Раніше, ніж минулого року: коли в українських школах пролунає останній дзвоник

Літні канікули в Україні розпочнуться з 29 червня та триватимуть до 31 серпня

Вже третій навчальний рік в Україні закінчується за умов війни. Він розпочався 1 вересня 2023 року та закінчиться 28 червня 2024 року. Свято останнього дзвоника у більшості шкіл проведуть в останній день травня.

Своєю постановою Кабінет міністрів визначив, що 2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Як і раніше, навчальний рік триватиме до кінця червня, але 29-30 червня цього року – вихідні, пояснили на сайті МОН.

Водночас, через війну Міністерство освіти і науки України дає школам можливість самостійно визначати графіки канікул. Таким чином, дату завершення навчального року можуть визначати педради та керівники шкіл.

При цьому проведення останнього дзвоника не прив’язане до цієї дати, його день та необхідність проведення кожна школа також може встановлювати самостійно. Цього року у більшості шкіл України він прозвучить 31 травня, пише "Уніан". Минулого року рекомендована МОН дата була для нього пізніше — 16 червня.

Проте сам освітній процес може тривати до 28 червня. Можуть проводитись атестація, компенсаторні заняття та інші заходи освітньої програми. Це особливо актуально для шкіл, де навчання протягом навчального року часто змушені були переривати через російську агресію.

Як повідомляв "Телеграф", свято останнього дзвоника у школах Києва відбудеться 31 травня. Цього року у столиці освітній процес здійснювався відповідно до затверджених програм.