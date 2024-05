Праздник 9 мая: что можно и нельзя делать сегодня в Поминальный четверг

В церковный праздник христианам нельзя стричь ногти и брать в руки острые предметы

Сегодня — четвертый день после Светлого Христова Воскресения, который у христиан зовется Светлый (Пасхальный) четверг. Также его еще называют Поминальным четвергом или Пасхой мертвых.

В этот день важно вспомнить ушедших из жизни родственников, посетить кладбище и привести его в порядок. Обычай вспоминать умерших близких и родственников в Светлый четверг берет свое начало из Полесья. 9 мая православным верующим и греко-католикам рекомендуется встречать утро в церкви, молясь за усопших, устраивая поминальные молебны и поминовения и оказывая помощь нуждающимся, предоставляя им готовую еду и подаяние.

Традиции и приметы на 9 мая

9 мая (22 мая по старому стилю) христиане восточного обряда традиционно отмечают День Николая Весеннего или Николая Чудотворца. Другое название этого праздника – празднование в честь переноса мощей святителя и чудотворца Николая. Святому Николаю посвящены два праздника – один зимой, другой весной. В мае отмечается день перенесения его мощей из Мира Ликийских в Бар.

В старину наши предки в этот день выгоняли лошадей на пастбище. В центре села священники совершали молитвы, где окропляли лошадей освященной водой перед выпасом. Также была традиция кататься верхом на коне по полю, чтобы к животным не пристала нечистая сила.

Святой Николай был покровителем моряков. В Украине его особенно почитали казаки, которые всегда обращались к нему с молитвой перед тем, как отправиться в морское путешествие.

В Светлый четверг стоит быть наполненными позитивной энергией, приносить лишь радость и оптимизм, особенно в такое непростое время как война. Проведите этот день в кругу семьи, проявляя доброту и терпимость. В этот религиозный праздник важно сохранять позитивный настрой.

Если погода теплая, значит и зима не будет холодной и морозной.

Если на ольхе распустились цветы, значит нужно засевать гречку, чтобы получить хороший урожай.

На болоте квакают лягушки – можно будет собрать много овса.

Не распустились одуванчики – похолодает.

Птицы летят очень высоко – обязательно будет жаркая погода, низко пролетают – начнется гроза, пойдет дождь.

Что нельзя делать 9 мая

Грустить, вспоминать о плохих событиях, лениться — наказанием могут стать болезни.

Брать в руки острые предметы — можно навлечь беду.

Убивать пауков и обижать животных – денег не будет.

Выбрасывать мусор после заката солнца — может уйти финансовое благополучие.

Стричь ногти и волосы — так можно укоротить свою жизнь.

Брать деньги в долг — отдать их будет сложно.

Отказывать в помощи тем, кто искренне просит — к неудачам в течение нескольких лет.

У кого именины 9 мая

В этот день именины празднуют Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

9 мая мировое сообщество встречает День Европы (Europe Day in the European Union), День мускатного вина, Поминовение усопших воинов, День "Ура пуговицам" (Hurray for Buttons Day).

Сегодня в США отмечают День памяти потерянного носка (National Lost Sock Memorial Day), День пирожных с ирисками (National Butterscotch Brownie Day), в Дании — День Гельголандского сражения (Battle of Heligoland Day) и День отца в Германии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что май принес с собой множество праздников, профессиональных и памятных дат. Впереди еще День матери и День вышиванки.