"А як же транквілізатори?". Українці розлючені ймовірним вбивством леопарда у зоопарку Одеси

Достеменна доля хижака ще невідома

У мережі українців сколихнула інформація про те, що в одеському зоопарку поліція могла застрелити леопарда під час його нападу на співробітника. Офіційно загибель тварини ще не підтверджували.

Під дописами місцевих каналів українці в коментарях виражають своє обурення, адже чомусь поліція та працівники зоопарку не застосували транквілізатори.

До того ж багато людей пишуть, що дика тварина у неволі не може просто так напасти на людини, особливо співробітника закладу. Тому українці вважають, що працівник, ймовірно, порушив техніку безпеки або правила роботи з леопардом.

Дехто каже, що тварину міг розгнівати запах алкоголю чи сигарет, тому леопард і напав, а хтось вважає, що тут було і місце насильству над твариною. До того ж ніхто не відміняв переляк у дикої тварини та таку реакцію на стрес.

Проте українці дивуються, чому інші працівники зоопарку не знешкодили леопарда транквілізаторами ще до приїзду поліції. Чому співробітник пішов у клітку до хижака без транквілізатора, адже це небезпечно. На ці питання наразі офіційної відповіді немає.

Так само і немає підтвердження вбивства леопарда, офіційні джерела пишуть лише про постріли у тварину, не вказуючи наслідки цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор Рівненського зоопарку сплатив штраф за порушення правил утримання диких тварин. Причиною адміністративного покарання стало неналежне поводження з тілом померлої левиці.